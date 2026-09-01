Trật tự viên du lịch TNXP hỗ trợ du khách tìm người thân đi lạc

Ngay sau nghi thức xuất quân, các trật tự viên du lịch thanh niên xung phong (TNXP) đã hỗ trợ một nữ du khách bị lạc con khi tắm biển và đưa bà trở về khách sạn an toàn.

Sáng 1-9, tại Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM), Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức Lễ ra mắt Trật tự viên du lịch TNXP.

Ngay tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Thắm (ngụ xã Hóc Môn, TPHCM) đã tìm đến các trật tự viên trong trạng thái lo lắng, bật khóc vì không tìm thấy con gái. Bà Thắm cho biết, sau khi tắm biển và vào phòng thay đồ, bà và con gái bị lạc nhau. Bà không mang theo điện thoại nên đã tìm đến lực lượng Trật tự viên du lịch để nhờ hỗ trợ.

Các trật tự viên du lịch hỗ trợ bà Trần Thị Thắm tìm người thân

Tiếp nhận thông tin, các trật tự viên trấn an bà Thắm, gọi vào số điện thoại của con gái bà nhưng không liên lạc được. Lực lượng tiếp tục liên hệ với những người thân khác, đồng thời chia nhau tìm kiếm quanh khu vực. Sau đó, bà Thắm được các trật tự viên đưa về nơi lưu trú để chờ con.

Tại lễ ra mắt, Lực lượng TNXP TPHCM đã phát lệnh xuất quân cho 50 trật tự viên du lịch làm nhiệm vụ tại phường Vũng Tàu. Đây là địa bàn đầu tiên triển khai mô hình, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng đến các khu vực du lịch khác. Các trật tự viên được bố trí tại những tuyến đường, bãi biển và điểm tập trung đông du khách, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ người gặp khó khăn; tiếp nhận thông tin về trẻ em đi lạc, tài sản thất lạc và phản ánh của người dân, du khách để chuyển cơ quan chức năng xử lý. Nhắc nhở các trường hợp chèo kéo, đeo bám du khách, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xả rác không đúng nơi quy định...

Trước khi nhận nhiệm vụ, các trật tự viên đã được tập huấn về pháp luật du lịch, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh cơ bản, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông. Lực lượng cũng trải qua 3 ngày thực hành tại các tuyến, điểm trọng tâm để làm quen địa bàn và xử lý tình huống thực tế.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, lực lượng cũng đã hỗ trợ trường hợp trẻ bị lạc gia đình tìm người thân.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra mắt, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, cho biết, các trật tự viên được tuyển chọn là những người trẻ, năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ hỗ trợ bảo đảm trật tự. Sự hiện diện của 50 trật tự viên thể hiện trách nhiệm của Lực lượng TNXP TPHCM trong việc cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu giao nhiệm vụ

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM đề nghị mỗi trật tự viên giữ nghiêm kỷ luật, tác phong; ứng xử niềm nở, lịch sự, tận tình với du khách; đồng thời chủ động phối hợp với công an và các lực lượng chức năng địa phương.

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Thành phố thực hiện nghi thức phát lệnh xuất quân

“Mỗi đội viên sẽ là một “đại sứ du lịch”, “chiến sĩ xung kích” trên các tuyến phố, bãi biển và các điểm tham quan. Mỗi hành động, nụ cười, hướng dẫn của các đồng chí đều đại diện cho hình ảnh của TNXP, đại diện cho sự văn minh, nghĩa tình của người dân Thành phố mang tên Bác”, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước nhấn mạnh.

Theo phương án triển khai, phường Vũng Tàu bố trí 24 vị trí trực và khoảng 8-10 bốt để trật tự viên nhận diện, hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Sau khi mô hình tại phường Vũng Tàu đi vào nề nếp, Lực lượng TNXP TPHCM dự kiến tiếp tục triển khai Trật tự viên du lịch tại đặc khu Côn Đảo và các địa bàn du lịch khác.

THU HOÀI