Nhiều dự án cần tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà

Ngày 3-10, Tổ Công tác 1645 đã có làm việc với một số chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đại diện Công ty TNHH Nhà Sài Gòn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Tại buổi làm việc, một số dự án được đưa ra xem xét cho thấy, còn nhiều tồn tại mà chủ đầu tư chưa khắc phục, nhiều nội dung cần làm rõ… trước khi tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đơn cử, dự án khu dân cư Hưng Phú, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (nay là phường Phước Long, TPHCM) do Công ty CP Đầu tư địa ốc Hưng Phú làm chủ đầu tư, có quy mô 485 nền đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ đầu tư.

Trong đó, giao đất đợt 1 với diện tích 67.922m2, gồm diện tích đất ở 40.486m2, diện tích đất công trình công cộng (xây dựng nhà trẻ - mẫu giáo, giao thông, công viên cây xanh...) là 27.435m2. Giao đất đợt 2 với diện tích đất 106.499m2, trong đó, diện tích đất ở là 59.687m2.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, đối với 255 nền trong giai đoạn 1, Văn phòng này đã cấp 11 giấy chứng nhận. Đồng thời, UBND quận 9 (trước đây) đã cấp một số giấy chứng nhận cho người mua tự đi nộp hồ sơ. Đối với 230 nền giai đoạn 2, sau cuộc họp Tổ Công tác 5013 vào ngày 30-5-2025 đã có phiếu chuyển thông tin địa chính đối với 41 nền. Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố tiếp nhận 24 hồ sơ do người mua nhà tự nộp.

Tại cuộc họp, đại diện UBND phường Phước Long cho biết, hiện dự án còn một số tồn tại được người dân phản ánh rất nhiều đề nghị nhanh chóng khắc phục. Cụ thể, tại khu vực xây dựng trường mẫu giáo (diện tích gần 1.700m2), chủ đầu tư xây dựng một công trình không đúng mục đích, đã có quyết định xử phạt buộc phải di dời nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện.

Ngoài ra, hạ tầng tại dự án đã được nghiệm thu và bàn giao cho UBND quận 9 (trước đây). Tuy nhiên sau đó, chủ đầu tư kiến nghị bàn giao cho công ty quản lý trong thời gian 20 năm và quận đã bàn giao đến nay được 10 năm. Hiện hạ tầng xuống cấp, chủ đầu tư không sửa chữa, nâng cấp. Do đó, người dân kiến nghị chủ đầu tư cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bàn giao lại cho các cơ quan chuyên ngành của nhà nước quản lý.

Ngoài ra, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, một số trường hợp người dân xây nhà tại đây bị sai phép cần xem xét việc xử lý, khắc phục trước khi tiến hành cấp giấy chứng nhận.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã yêu cầu chủ đầu tư cần khắc phục những tồn tại trên, xem xét trách nhiệm của mình khi để người dân xây dựng không đúng phép… Việc khắc phục các tồn tại cần phải có biên bản cam kết thực hiện trước khi Văn phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Một dự án khác đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại được đưa ra xem xét là dự án Chung cư Nhà Sài Gòn tại Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (nay là phường Bình Trị Đông, TPHCM). Dự án do Công ty TNHH Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư với 390 căn hộ đưa vào sử dụng từ năm 2019, mục tiêu ban đầu là tái định cư sau chuyển sang nhà ở thương mại.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết, trước khi tiến hành cấp giấy chứng nhận cần làm rõ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi chỉ tiêu quy hoạch (tăng hệ số sử dụng đất từ 5,0 lên 6,0) và nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với diện tích 206,94m2 (phần diện tích chênh lệch giữa diện tích 5746,7m2 đã nộp tiền sử dụng đất theo xác nhận của Sở Tài chính so với diện tích 5953,64m2 đã được cấp Giấy chứng nhận). Công ty có trách nhiệm đóng góp kinh phí, phối hợp UBND quận Bình Tân hoàn tất bồi thường phần diện tích 161,66m2 thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định.

Ông Thân Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM còn yêu cầu cần làm rõ nội dung “Giao UBND quận Bình Tân xử lý hành vi lấn chiếm “đất công” đối với phần diện tích 742,9m2 (phần diện tích này nằm ngoài diện tích đất được giao tại Quyết định số 6197/QĐ-UBND ngày 5-12-2012)” mà báo cáo nêu.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Tổ Công tác 1645 cũng đưa Dự án Khu nhà ở Nam Phan, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (nay là phường Long Trường) TPHCM do Công ty CP Đầu tư Nam Phan làm chủ đầu tư có quy mô 215 nền (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ra xem xét tháo gỡ.

Theo Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, khi đặt mục tiêu là tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy cho cư dân, những tồn tại cũng cần phải được xử lý. Trách nhiệm nào của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải thực hiện hiện; trách nhiệm nào của cơ quan nhà nước thì cơ quan đó phải thực hiện. Chủ đầu tư cần phối hợp với UBND phường nơi dự án và Phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT TPHCM) làm rõ một số nội dung trên, cam kết thời gian thực hiện để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

ĐỖ TRÀ GIANG