Tây Ninh kêu gọi đầu tư 7 dự án nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương đã công bố danh mục 7 dự án nhà ở xã hội trọng điểm để kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Các dự án dự kiến cung cấp thêm 24.400 căn hộ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Thi công dự án nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

7 dự án gồm: Khu nhà ở xã hội tập trung tại phường Long An, diện tích 30ha; Dự án nhà ở xã hội tại xã Thạnh Lợi, diện tích 10ha; Dự án nhà ở xã hội tại xã Lương Hòa, diện tích 10ha; Dự án khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đức Lập, diện tích 28ha; Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh, diện tích 8,1ha; 2 dự án nhà ở xã hội tại xã Cần Giuộc, diện tích lần lượt là 7,45ha và 3,8ha.

Như vậy, tổng diện tích 7 dự án là gần 98ha, cung cấp khoảng 24.400 căn hộ trong thời gian tới.

Thời gian triển khai các dự án từ 3 đến 5 năm kể từ khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện.

Các dự án này sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh được giao tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan đảm bảo tiến độ triển khai.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp với quy mô xây dựng 4.358 căn (trong đó, tỉnh Long An trước đây hoàn thành 7 dự án với 1.958 căn; tỉnh Tây Ninh trước đây hoàn thành 6 dự án, 2.400 căn).

