Đà Nẵng siết chặt giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng nhằm ngăn ngừa rửa tiền

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ký văn bản số 6451/SXD-QLN ngày 13-10-2025 về thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Động thái này được TP Đà Nẵng thực hiện theo chỉ đạo công văn số 10469/BXD-QLN ngày 24-9-2025 của Bộ Xây dựng và công văn số 2425/UBND-ĐTĐT ngày 27-9-2025 của UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình nhận biết khách hàng, thu thập, xác minh thông tin, kiểm soát các giao dịch có rủi ro cao. Các đơn vị phải định kỳ rà soát, điều chỉnh để phù hợp thực tế.

Các đơn vị cũng được đề nghị đánh giá, quản lý rủi ro rửa tiền, báo cáo các giao dịch đáng ngờ, giao dịch lớn giá trị 400 triệu đồng trở lên.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khuyến nghị doanh nghiệp cập nhật kết quả đánh giá rủi ro trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc tăng các biện pháp phòng, chống rửa tiền sẽ bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

XUÂN QUỲNH