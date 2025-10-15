Lâm Đồng: Dự án tái định cư "đắp chiếu" hơn 10 năm

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận Thanh tra chuyên đề số 06/KL-TTr, trong đó dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư A3, xã Phan Rí Cửa được xác định là điển hình cho tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài, làm đình trệ mục tiêu an sinh xã hội.

Dự án được phê duyệt từ ngày 5-1-2009, thời gian thực hiện dự kiến 4 năm, nhằm xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo quỹ đất tái định cư cho các hộ dân sống tại khu vực bị xói lở do biển xâm thực; đồng thời bán đấu giá một phần đất để tái đầu tư hạ tầng. Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 46,31 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 151.546,6m², quy hoạch 390 lô đất.

Theo kết luận thanh tra, dù đã bàn giao 138.544,5m² đất để thi công cơ bản các hạng mục san nền, làm đường, hệ thống cấp thoát nước và điện, bố trí tái định cư cho 31 hộ dân, dự án vẫn bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là 8.524,5m² đất của một hộ dân chưa được bồi thường, tái định cư do hồ sơ bị rà soát lại, sự thay đổi lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và hộ dân không phối hợp, dẫn đến việc xét tính pháp lý đất không thống nhất.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư A3 tái định cư cho người dân vùng biển xâm thực chậm tiến độ. Ảnh: N.P.

Bên cạnh đó, công tác quản lý sau tái định cư còn yếu kém. Cụ thể, 2 hộ dân tự ý lấn chiếm đất dự án, dựng công trình tạm, trong khi các quyết định xử lý từ năm 2022 và đề xuất cưỡng chế tháng 5-2025 vẫn chưa được thực hiện. Một số tuyến đường đã thi công hoàn thành cũng bị đổ rác, vỏ sò, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu dân cư mới.

Kết luận Thanh tra nêu rõ, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai chưa chặt chẽ và thiếu kiên quyết xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp khiến dự án tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Để đảm bảo mục tiêu tái định cư cho người dân vùng biển xâm thực, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất bồi thường, hỗ trợ cho người dân, cưỡng chế, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất và đôn đốc hoàn thiện các hạng mục còn lại, nhằm đưa dự án vào sử dụng đồng bộ, phục vụ kịp thời nhu cầu an sinh xã hội tại địa phương.

TIẾN THẮNG