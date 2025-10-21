S P Setia – 50 năm kiến tạo không gian sống “đúng giá trị” toàn cầu

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, định hướng bền vững giàu tính nhân văn và nhất quán, được kiểm chứng qua nhiều thị trường đắt giá đã đưa nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia thành một tên tuổi dẫn dắt khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu về chất lượng.

Battersea Power Station tại London minh chứng cho năng lực chinh phục các đô thị biểu tượng của S P Setia

Hành trình chinh phục những đô thị biểu tượng

Giữa bức tranh sôi động của bất động sản khu vực, S P Setia Berhad luôn được nhắc đến như “kiến trúc sư” của những cộng đồng phồn thịnh. Bởi bên cạnh sứ mệnh xây dựng công trình, thương hiệu còn tuyển chọn trải nghiệm, bảo tồn truyền thống và nuôi dưỡng hệ sinh thái sống, theo đuổi phương pháp tích hợp để mở khóa giá trị dài hạn.

Thành lập năm 1974 tại Malaysia, S P Setia đã vươn mình trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản quốc tế uy tín và lâu đời của Đông Nam Á, với 42 dự án đang triển khai. Được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán từ năm 1993, tập đoàn đã hiện diện tại những thị trường danh giá nhất thế giới như Anh, Úc, Trung Quốc, và là một trong những đơn vị nước ngoài đầu tiên tham gia vào Việt Nam.

Tầm vóc của S P Setia được khẳng định qua chiến lược đầu tư đa dạng và tầm nhìn vượt trội, phát triển các khu đô thị vệ tinh quy mô lớn, những khu phức hợp, trường học quốc tế, khách sạn cao cấp và bất động sản công nghiệp đầy tiềm năng. Nổi bật trong số đó, kiệt tác Battersea Power Station tại thủ đô London chính là niềm tự hào không thể bỏ qua.

Dưới tư duy kiến tạo tài tình, S P Setia đã hồi sinh nhà máy điện cổ bên bờ sông Thames lịch sử, biến di tích công nghiệp thành một tâm điểm giao thương thời thượng trị giá 9 tỷ bảng Anh. Trong bài viết “Every square inch monetised - Mỗi mét vuông đều được thương mại hóa”, Battersea Power Station được tờ Guardian mô tả như một quần thể phát triển xa hoa, nơi đặt trụ sở đầu não của Apple UK, quy tụ chuỗi cửa hàng cao cấp như Rolex và Cartier… Còn Financial Times đánh giá cao sự thành công của tượng đài kiến trúc cấp quốc gia trong việc thu hút cư dân và doanh nghiệp, định vị nơi đây thành điểm đến đẳng cấp đầy sức hút.

Có thể thấy, Battersea Power Station không chỉ là minh chứng cho năng lực vượt trội của S P Setia trong việc tái định hình giá trị bất động sản, mà còn thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững, khi tái thiết những di sản mới, trường tồn cùng thời gian, biến chuyển cùng thời đại.

Tại quê hương Malaysia, S P Setia cũng kiêu hãnh sở hữu các tài sản biểu tượng như Setia City và Setia Alam, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm phong cách sống ở những trung tâm sôi động bậc nhất.

Dù coi trọng sự công nhận từ cộng đồng hơn bất kỳ danh hiệu nào, nhưng nhà phát triển này vẫn tự hào với 19 lần được vinh danh tại FIABCI World Prix d’Excellence, giải thưởng được ví như “Oscar” của ngành bất động sản. Những công trình của S P Setia ghi dấu ấn nhờ quy hoạch tổng thể xuất sắc, thiết kế cảnh quan đẳng cấp và tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển đô thị hiện đại.

“Đúng giá trị” – triết lý bồi đắp nền tảng S P Setia tại Việt Nam

Thành quả của S P Setia tại Việt Nam không nằm ở những con số hay dự án, mà ở ý nghĩa sâu sắc trong những giá trị mà tập đoàn kiến tạo từ thời điểm 2007. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đôi khi bị cuốn theo cơn sốt giá cả vượt xa nhu cầu thực, S P Setia đã chọn con đường bền vững, đưa bất động sản trở về “đúng giá trị” cốt lõi.

Đại diện Tập đoàn S P Setia, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là những xu hướng ngắn hạn, mà tạo dựng những không gian sống phản ánh phần mở rộng của triết lý sống cá nhân, bền vững và hướng đến sự thịnh vượng”.

Sự kiên định với phương châm “đúng giá trị” hiếm thấy đã giúp S P Setia kiến tạo những không gian sống đáng giá tại Việt Nam. Vừa tôn trọng cộng đồng, gìn giữ tự nhiên, vừa mở ra những chuẩn mực quốc tế mới mẻ, để mỗi công trình đều mang ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần vượt thời gian.

Nếu hơn một thập kỷ trước, Ecolakes Bình Dương là dấu mốc tiên phong đưa mô hình đô thị sinh thái vào Việt Nam, thì Setia Edenia (Lái Thiêu, TPHCM) là bước chuyển mình mang tính chiến lược, chắt lọc kinh nghiệm toàn cầu và sự thấu hiểu văn hóa bản địa. Nằm giữa nhịp đập phồn hoa của TPHCM, Setia Edenia mang đến ba giá trị trụ cột: Thịnh vượng - Kết nối - An yên, bên trong một “ốc đảo” xanh lành, thuần khiết, tràn đầy cảm hứng.

Setia Edenia được mệnh danh là “dự án 10 phút” hiếm có, dễ dàng tiếp cận tiện ích ngoại khu đẳng cấp

Nằm trên trục đường huyết mạch Quốc lộ 13, Setia Edenia được mệnh danh là “dự án 10 phút” khi mang đến hệ tiện ích vượt trội, nơi cư dân chỉ mất 10 phút đi bộ để tiếp cận ga Metro tương lai, Trung tâm thương mại Lotte, Bệnh viện Quốc tế Becamex cùng hệ thống trường học quốc tế lân cận.

Nếu di chuyển bằng xe, vẫn trong 10 phút, cư dân có thể tận hưởng ngay sân golf tiêu chuẩn quốc tế, AEON Mall, chợ Lái Thiêu hoặc dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp lớn - trung tâm của việc làm và cơ hội kinh tế. Sự kết nối đa chiều, tối ưu thời gian và khoảng cách di chuyển chính là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng, tiềm năng gia tăng giá trị tài sản và nâng tầm chất lượng sống.

Setia Edenia sở hữu không gian cây xanh lâu năm an lành, tiện ích chuẩn mực và vị trí đắc địa bên trong khu đô thị Eco Xuan đã hiện hữu

Giữa nhịp sống hiện đại, Setia Edenia chọn mật độ xây dựng thấp để nhường chỗ cho ánh nắng và gió trời len lỏi vào từng góc nhà. Mỗi ngày mở cửa là một ngày chạm vào thiên nhiên, để cơ thể thư thái và tâm trí cân bằng. Kết tinh 50 năm di sản toàn cầu, Setia Edenia chính là lời khẳng định: giá trị thực thụ của bất động sản được đo bằng phẩm vị cuộc sống mà nó trao tặng chủ nhân.

