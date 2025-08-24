Miền Trung cấp tập ứng phó siêu bão

Bão số 5 (Kajiki) đang áp sát, miền Trung khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó: Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị di dời dân, hỗ trợ ngư dân neo trú tàu thuyền, lùi lịch tựu trường và đại hội đảng bộ xã. Bộ đội, công an sát cánh cùng người dân, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước thiên tai.

Điều chỉnh lịch đại hội ứng phó bão

Ngày 24-8, khi trời còn tạnh ráo, trên các tuyến ven biển Nghệ An, hàng loạt tàu thuyền được ngư dân khẩn trương đưa vào nơi tránh trú. Tại xã Trung Lộc, ngư dân Nguyễn Văn Tính cho biết: “Dù đã neo đậu từ ngày 23-8, nhưng khi nghe dự báo tâm bão đổ ngay khu vực này, tôi phải đưa thuyền sâu vào rừng sú vẹt làng Lộc Mỹ để an toàn, tránh sóng lớn va đập vào cầu cảng”.

Nghệ An ứng phó bão số 5. Clip: DUY CƯỜNG

Từ đầu giờ chiều, bầu trời Nghệ An bất ngờ tối sầm, mưa nặng hạt. Cửa Lò vắng bóng khách du lịch, sóng biển Cửa Hội dâng cao, sông Lam đục ngầu. Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai đồng loạt phương án: tuyến biển giúp ngư dân neo đậu, chằng chống tàu thuyền, lồng bè; tuyến biên giới kiểm tra sạt lở, di dời dân vùng nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng TP Huế giúp dân ứng phó bão số 5

Không chỉ ứng phó thiên tai, Nghệ An còn linh hoạt điều chỉnh lịch sinh hoạt chính trị và giáo dục. Đảng ủy xã Tương Dương quyết định lùi thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 25 và 26-8 sang 28 và 29-8. Bí thư Đảng ủy Lê Văn Lương khẳng định: “Điều chỉnh lịch thể hiện trách nhiệm và linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân”.

Dời lịch tựu trường

Ngành giáo dục Nghệ An cũng ra thông báo lùi lịch tựu trường năm học 2025-2026, vốn dự kiến từ 25-8, để học sinh tránh mưa bão. Hàng loạt trường học ven biển, vùng trũng thấp đã chủ động niêm phong hồ sơ, chằng chống cửa sổ, di dời thiết bị dạy học lên tầng cao.

Tại Hà Tĩnh, không khí chống bão khẩn trương bao trùm. Người dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo, kê dọn tài sản, gia cố mái nhà. Năm nay, thay vì chỉ dùng bao cát, vốn khan hiếm và đắt đỏ, bà con đã sáng tạo dùng túi ni lông, thùng xốp, can nhựa đựng nước đặt lên mái. Cách làm mới này tận dụng vật dụng sẵn có, vừa cơ động vừa tiết kiệm chi phí, giúp gia cố mái nhà hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một hộ dân ven biển Cẩm Xuyên, chia sẻ: “Bao cát giờ khó kiếm, đắt, lại nặng nề. Đổ nước vào túi, can, thùng vừa dễ làm vừa rẻ. Cả xóm tôi đều áp dụng”.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng hành động quyết liệt. Sở GD-ĐT tỉnh ra văn bản yêu cầu hơn 67.000 học sinh nghỉ học từ ngày 25-8, không tổ chức bất kỳ hoạt động nào trong thời gian mưa bão. Các trường phải thiết lập kênh liên lạc với phụ huynh, quản lý học sinh tại nhà, đồng thời trực 24/24 để bảo vệ cơ sở vật chất, hồ sơ, bàn ghế, thiết bị. Nhiều ngôi trường cũ xuống cấp được kiểm tra gấp để tránh sập mái, ngập úng.

Ngành giáo dục Huế, Quảng Trị cũng quyết định lùi lịch tựu trường từ 25-8 sang 28-8, yêu cầu các trường chủ động phòng chống bão, bảo vệ cơ sở vật chất.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh cũng chung tay cùng nhân dân. Tại xã Diên Sanh tỉnh Quảng Trị, đoàn viên công an xã cùng giáo viên mầm non gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Ở xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị công an thành lập 5 tổ công tác với 130 cán bộ, theo dõi địa bàn, chủ động sơ tán dân khi cần. Tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, công an xuống tận thôn, giúp ngư dân chằng chống tàu thuyền, di dời ngư lưới cụ. Đặc biệt, các hộ neo đơn, nghèo khó được cán bộ công an trực tiếp đến tận nhà động viên, hỗ trợ.

Di dời dân và quân xuống hầm trú bão

Tại Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai triệt để phương châm “4 tại chỗ”. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu, bảo đảm an toàn cho 1.125 phương tiện với 8.097 lao động. Hải đội Biên phòng 2 duy trì quân số thường trực, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng cơ động cứu hộ. Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Huế, nhấn mạnh: “Chúng tôi bám sát địa bàn xung yếu, rà soát hộ dân cần di dời, quyết tâm không để bị động bất ngờ”.

Bộ đội còn trực tiếp xuống tận thôn xóm, hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản. Bà Nguyễn Thị Bông, tổ dân phố Hòa Duân, xúc động: “Nhờ có bộ đội biên phòng giúp, bà con an tâm hơn rất nhiều”.

Bộ đội biên phòng giúp người dân TP Huế đưa bao cát lên mái chống tốc mái

Trong khi đó, tại Quảng Trị, đặc khu Cồn Cỏ lên phương án di dời gần 400 quân và dân vào hầm trú ẩn an toàn. Bí thư – Chủ tịch UBND đặc khu Trần Xuân Anh cho biết: “Chúng tôi kiên quyết thực hiện "4 tại chỗ", không để bất ngờ. Tất cả quân dân sẽ được đưa vào hầm kiên cố”. Hiện 9 tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn ở âu cảng Cồn Cỏ.

Bộ đội biên phòng TP Huế giúp ngư dân đưa thuyền lên bờ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang trực tiếp kiểm tra các điểm trọng yếu như khu neo đậu Nam Cửa Việt, cảng Mỹ Thủy, công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn. Ông yêu cầu tuyệt đối không để người dân ở lại tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ; chính quyền phải ứng trực 24/24, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, thậm chí cưỡng chế khi cần. Các công trình trọng điểm chuyển từ thi công sang chống bão; thủy lợi Nam Thạch Hãn được điều tiết nước hợp lý để giảm thiệt hại vùng hạ du.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (hàng đầu, bìa phải), thị sát khu vực tàu trú bão khu neo đậu Nam Cửa Việt

Công an xã Sen Ngư giúp dân bảo vệ tài sản trước bão

Công an xã Tuyên Bình giúp người dân thu hoạch lúa trước bão

Công an xã Diên Sanh chống tôn bay mái

MINH PHONG - DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG