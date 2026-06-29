Tối 29-6, tại xã Cần Giờ (TPHCM), Hội LHPN TPHCM phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức chương trình “Phụ nữ Việt Nam - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”, chăm lo gia đình chính sách, trẻ em, phụ nữ trên địa bàn.

Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại xã Cần Giờ. Clip: THU HOÀI

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7..., tham dự chương trình.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ, chương trình góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em và nhân dân địa phương. Thông qua đó nhằm tiếp thêm động lực, niềm tin để mỗi hội viên phụ nữ, mỗi người dân, mỗi gia đình vươn lên trong cuộc sống, cùng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.

Đồng chí cũng khẳng định, Hội LHPN TPHCM sẽ cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác bằng những hành động thiết thực; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Tại chương trình, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Hội LHPN TPHCM trao 100 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Cần Giờ. Ban tổ chức cũng trao tặng 20 xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Thị Thủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cần Giờ

Đồng chí Lê Thị Thủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trao xe đạp đến học sinh khó khăn tại xã Cần Giờ

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và Hội LHPN TPHCM trao kinh phí 500 triệu đồng chăm lo trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”.

Trao kinh phí xây dựng 3 căn nhà cho phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Hội LHPN TPHCM sẽ triển khai xây dựng 3 căn nhà cho phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo. Tại chương trình, đại diện Hội LHPN các xã Thạnh An, Bình Khánh và An Thới Đông đã tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà.

THU HOÀI