Nhiều hoạt động hấp dẫn tại “Tuần lễ sách phương Nam”

Từ ngày 18 đến 22-3, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (số 2 Ter, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM) diễn ra “Tuần lễ sách phương Nam” với nhiều đầu sách và hoạt động hấp dẫn.

Chương trình do Công ty sách Omega Việt Nam (Omega Plus) phối hợp cùng Tạp chí Xưa & Nay và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức. Sự kiện giới thiệu hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội để độc giả tiếp cận các tư liệu lịch sử quý hiếm.

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ sách là không gian triển lãm tư liệu lịch sử, giới thiệu khoảng 20 bản đồ và đồ án quy hoạch quan trọng của Sài Gòn - Chợ Lớn từ cuối thế kỷ XVIII đến năm 1945, được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II sưu tầm và lưu trữ.

Ngoài hoạt động triển lãm và tọa đàm, "Tuần lễ Sách phương Nam" còn mang đến nhiều đầu sách mới và giá trị cùng những quà tặng hấp dẫn

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày Tổng tập Tạp chí Xưa & Nay đóng bộ trong 10 năm (2015 - 2025) cùng nhiều bản đồ và tư liệu quý như Bản đồ xứ Nam Kỳ (1861), Cảng Sài Gòn (1863), Sông Sài Gòn (1859) và các ấn phẩm giá trị từng được Tạp chí Xưa & Nay xuất bản.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều buổi tọa đàm với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia sẽ được tổ chức: Tọa đàm: “Lịch sử Việt Nam và những bài học cho chúng ta” (vào lúc 19 giờ ngày 19-3) với sự tham gia của TS Bùi Trân Phượng và nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc; tọa đàm “Nhìn về di sản Sài Gòn - Gìn giữ, bảo tồn và phát triển (vào lúc 9 giờ 30 ngày 21-3) với sự tham gia của TS Nguyễn Thị Hậu và nhiếp ảnh gia Minh Hòa; trò chuyện “Kiến trúc truyền thống và những ứng dụng đương đại (vào lúc 15 giờ ngày 22-3) với sự tham gia của nhóm tác giả ấn phẩm Thích ứng và An cư: K59 Atelier, Tản Mạn Kiến Trúc và kiến trúc sư Ryosuke Koizumi (Nhật Bản).

QUỲNH YÊN