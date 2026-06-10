Dừng phát hành, thu hồi sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Ngày 10-6, Bộ VH-TT-DL đã thông tin về việc xử lý những vấn đề liên quan tới cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của Nhà Xuất bản (NXB) Hội Nhà văn.

Cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” bị dừng phát hành, thu hồi. Ảnh: VĨNH XUÂN

Theo Bộ VH-TT-DL, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách trên báo chí và mạng xã hội, Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, in và phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra.

Ngày 2-6, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản yêu cầu NXB Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 3-6, NXB Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. NXB thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn; đồng thời nhận trách nhiệm của NXB và lãnh đạo NXB đối với những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Trên cơ sở báo cáo của NXB, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của NXB, giám đốc và tổng biên tập NXB, ngày 4-6, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản yêu cầu NXB dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 7-6, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản gửi các sở VH-TT-DL, VH-TT đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi sách; đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Cục cũng đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ quản chỉ đạo NXB Hội Nhà văn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

VĨNH XUÂN