Từ sách đến phim nhân trường hợp của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ngày 13-6, Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa) phối hợp cùng NXB Trẻ tổ chức chương trình giao lưu và ký tặng cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhân dịp ra mắt boxset “Nguyễn Nhật Ánh - Từ sách đến phim”.

Boxset “Nguyễn Nhật Ánh - Từ sách đến phim” là bộ ấn phẩm đặc biệt dành cho những độc giả yêu mến các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học Việt Nam.

Boxset gồm bốn truyện dài nổi tiếng: Mắt biếc; Cô gái đến từ hôm qua; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Ngày xưa có một chuyện tình.

Đại diện NXB Trẻ và Fahasa tặng hoa cảm ơn đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: HỒ SƠN

Đây đều là những tác phẩm đã phát hành hàng trăm ngàn bản, được nhiều thế hệ bạn đọc yêu thích và đã được chuyển thể thành các bộ phim điện ảnh thành công. Cả bốn tác phẩm trong boxset được phát hành dưới hình thức bìa cứng, với thiết kế bìa sử dụng hình ảnh từ các bộ phim chuyển thể cùng tên, đi kèm nhiều quà tặng dành cho người sưu tầm như túi canvas cao cấp, bookmark trong từng cuốn sách và một tấm shikishi in hình nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được xem là người bạn tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ảnh: HỒ SƠN

Trước khi chương trình diễn ra, bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã có mặt tại Nhà sách Fahasa Tân Định từ sáng sớm. Đặc biệt, có bạn đọc nhỏ tuổi từ Cà Mau cũng được mẹ dẫn lên TPHCM để gặp gỡ và xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Một bạn đọc đặt câu hỏi cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trả lời câu hỏi của bạn đọc nhí từ Cà Mau. Clip: HỒ SƠN

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết thêm, trong tháng 7 năm nay, ông sẽ giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm mới nhất có tên là Chuyện tình thị trấn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chụp hình lưu niệm cùng bạn đọc. Ảnh: HỒ SƠN

HỒ SƠN