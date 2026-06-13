Từ sách đến phim nhân trường hợp của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Boxset “Nguyễn Nhật Ánh - Từ sách đến phim” là bộ ấn phẩm đặc biệt dành cho những độc giả yêu mến các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học Việt Nam.
Boxset gồm bốn truyện dài nổi tiếng: Mắt biếc; Cô gái đến từ hôm qua; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Ngày xưa có một chuyện tình.
Đây đều là những tác phẩm đã phát hành hàng trăm ngàn bản, được nhiều thế hệ bạn đọc yêu thích và đã được chuyển thể thành các bộ phim điện ảnh thành công. Cả bốn tác phẩm trong boxset được phát hành dưới hình thức bìa cứng, với thiết kế bìa sử dụng hình ảnh từ các bộ phim chuyển thể cùng tên, đi kèm nhiều quà tặng dành cho người sưu tầm như túi canvas cao cấp, bookmark trong từng cuốn sách và một tấm shikishi in hình nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Trước khi chương trình diễn ra, bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã có mặt tại Nhà sách Fahasa Tân Định từ sáng sớm. Đặc biệt, có bạn đọc nhỏ tuổi từ Cà Mau cũng được mẹ dẫn lên TPHCM để gặp gỡ và xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết thêm, trong tháng 7 năm nay, ông sẽ giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm mới nhất có tên là Chuyện tình thị trấn.