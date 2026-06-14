Nhà báo Tô Đình Tuân ra mắt ấn phẩm "Dấn thân cùng nghề báo"

Trước thềm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, sáng 14-6, tại hội trường Báo Người Lao Động, nhà báo Tô Đình Tuân đã có buổi giao lưu và giới thiệu ấn phẩm Dấn thân cùng nghề báo (NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản).

Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT TPHCM và Hội Nhà báo Việt Nam...

"Dấn thân cùng nghề báo" là ấn phẩm thứ hai của nhà báo Tô Đình Tuân, sau "Dấu ấn 30 năm nghề báo" xuất bản vào năm 2025. Ảnh: QUỲNH YÊN

Dấn thân cùng nghề báo dày hơn 400 trang, chọn lọc những bài viết trong hơn 30 năm làm báo, nhiều nhất là giai đoạn 2000-2020, lúc tác giả còn công tác ở Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số bài sau này, khi về đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Tập sách gồm các phần chính: “Theo dòng thời cuộc”, “Sự kiện & vấn đề”, “Vững bước đi lên”, “Nhìn ra thế giới”, “Phóng sự - ghi chép”, “Chân dung nhân vật”. Cùng với đó là phần phụ lục “Dư âm sách Dấu ấn 30 năm nghề báo” và các hình ảnh tác giả tặng sách cho các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo TPHCM và các bộ, ngành; hình ảnh tác giả cùng đồng nghiệp trong các sự kiện quan trọng của báo và người thân sau buổi ra mắt sách Dấu ấn 30 năm nghề báo…

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà báo Tô Đình Tuân. Ảnh: QUỲNH YÊN

Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Tô Đình Tuân cho rằng, dù cuốn sách này mang tên ông nhưng đây là thành quả chung của nhiều người, đặc biệt là những đồng nghiệp tại Báo Người Lao Động nói riêng và những đồng nghiệp trên cả nước nói chung. Theo ông, một trong những sứ mệnh quan trọng làm nên giá trị riêng của nghề báo chính là tinh thần dấn thân.

Nhà báo Tô Đình Tuân chia sẻ tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Đây cũng chính là thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn gửi gắm, đặc biệt là tới các bạn sinh viên báo chí. Nếu không có sự dấn thân, chắc chắn sẽ không bao giờ có được những thành tựu trong nghề nghiệp. Ngoài ra, cuốn sách không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là lời tri ân cuộc đời, tri ân nghề nghiệp và là món quà nhỏ gửi đến đồng nghiệp cả nước”, nhà báo Tô Đình Tuân bày tỏ.

Các khách mời tham gia giao lưu tại chương trình. Từ phải qua: nhà thơ Bùi Phan Thảo, nhà báo Tô Đình Tuân, TS Trần Du Lịch, nhà báo Trần Thế Tuyển và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy. Ảnh: QUỲNH YÊN

Nhà báo Tô Đình Tuân cùng nhà hảo tâm tặng sách "Dấn thân cùng nghề báo" cho sinh viên. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo chia sẻ của nhà báo Tô Đình Tuân, toàn bộ doanh thu từ tiền bán sách sẽ được dùng cho các công việc thiện nguyện, trong đó có quỹ Vòng tay yêu thương của Báo Người Lao Động.

QUỲNH YÊN