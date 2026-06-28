Nhiều hoạt động nghĩa tình chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác

Sáng 28-6, nhiều địa phương tại TPHCM đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Nổi bật là các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn và phát động nhiều phong trào vì cộng đồng.

Tại phường Chợ Lớn, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức lễ phát động các hoạt động kỷ niệm với sự tham dự của các đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Nghi thức phát động các hoạt động kỷ niệm

Dịp này, địa phương trao 200 phần quà cho hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; phát động 30 khu phố tổng vệ sinh môi trường; triển khai công trình “Bệnh viện xanh - sạch - an toàn”, chương trình khám sức khỏe cộng đồng; ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn, triển lãm ảnh 50 năm TPHCM mang tên Bác cùng nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh và Bí thư Đảng ủy phường Chợ Lớn Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao quà đến hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại phường Chợ Quán, Ngày hội “Chợ Quán nghĩa tình - Vì cộng đồng” năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động an sinh.

Địa phương trao kinh phí sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ nâng cấp nhà vệ sinh cho các hộ khó khăn; tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận; ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong, thúc đẩy bình đẳng giới”, đội hình thanh niên hỗ trợ cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời trao bảo trợ thường xuyên cho 50 hộ gia đình khó khăn và 4 phương tiện sinh kế.

Căn nhà sau khi được sửa chữa của gia đình ông Trịnh Ngưu

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm hỏi gia đình ông Diệp Bác Minh

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tuyên dương các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận - đoàn thể phường Chợ Quán

Sau chương trình, phường Chợ Quán khánh thành công trình “Muôn sắc hoa”, đưa vào hoạt động Trạm AI Kiosk - Trạm dịch vụ công trực tuyến toàn trình 24/7 phục vụ người dân.

Phường Chợ Quán khánh thành công trình muôn sắc hoa

Tại phường Phú Lâm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình bà Cao Yểm, thuộc diện hộ cận nghèo.

Công trình được thực hiện từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường và nguồn xã hội hóa, với kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo phường Phú Lâm trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà đến bà Cao Yểm

Cùng ngày, tại phường Bình Tiên, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường dự chương trình an sinh, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình

Thêm nhiều mái ấm nghĩa tình cho người dân thành phố Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, trao tặng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục vận động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa thêm nhiều căn nhà cho người dân còn khó khăn, đồng thời ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo của MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu trong tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT