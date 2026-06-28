Ra quân thực hiện các công trình chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác

Sáng 28-6, Hội Nông dân TPHCM phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi (TPHCM) tổ chức Lễ ra quân thực hiện các công trình chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Các đại biểu trồng cây tại lễ ra quân

Lễ ra quân diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi), với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân, tăng ni sinh và người dân địa phương.

Theo đó, các đại biểu ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan tuyến đường Kênh 4; khánh thành công trình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” và tổ chức trồng 300 cây hoàng yến.

Ban Quản trị chùa Thanh Tâm trao tặng 80 triệu đồng sửa chữa “Nhà đại đoàn kết” cho hộ bà Lê Thị Đặng (xã Bình Lợi)

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân Thành phố trao tặng 50 sổ tiết kiệm cho hội viên mắc bệnh nan y (trị giá 10 triệu đồng/sổ), do Agribank chi nhánh Phú Nhuận tài trợ; Ban Quản trị chùa Thanh Tâm trao tặng 80 triệu đồng sửa chữa “Nhà đại đoàn kết” cho hộ bà Lê Thị Đặng (xã Bình Lợi).

Hội Nông dân TPHCM trao tặng 50 sổ tiết kiệm cho hội viên mắc bệnh nan y tại xã Bình Lợi

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố ra mắt mô hình “Nông dân số - Vườn nhà online” và “Nông dân nói không với ma túy”; phát động cán bộ, hội viên thực hiện cam kết “5 không với ma túy", xây dựng chi hội nông dân an toàn, văn minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn.

Ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng 300 cây hoàng yến tại tuyến đường Kênh 4

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, chia sẻ, thông qua chuỗi hoạt động nói trên, hội tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Song song đó, hội huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống hội viên, bảo vệ môi trường... góp phần xây dựng TPHCM ngày càng xanh hơn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỨC TRUNG