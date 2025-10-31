Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”

Sáng 31-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” gắn với phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.

Hoạt động ý nghĩa này được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện của phường Lái Thiêu chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Phát biểu phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế; góp phần xây dựng phường Lái Thiêu “Văn minh - nghĩa tình - phát triển bền vững”.

Các tổ chức chính trị - xã hội ra mắt các mô hình ý nghĩa

Phường Lái Thiêu cũng ra mắt các công trình ý nghĩa, như: Hội Phụ nữ với “Tuyến hẻm nở hoa - Nhà sạch vườn xinh”, Đoàn Thanh niên với “Kết nối trái tim xanh”, Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu - đồng hành cùng tuyến hẻm nghĩa tình”.

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ cũng gây ấn tượng với với mô hình “Bếp ăn 0 đồng” và “Mổ mắt từ thiện”, Hội Người cao tuổi với chương trình “Chung tay chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi”.

Phát biểu chỉ đạo, bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của hệ thống MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đồng thời đề nghị tiếp tục nhân rộng mô hình hay, góp phần thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Dịp này, MTTQ phường đã trao bảng tượng trưng Quỹ “Vì người nghèo” cho 15 khu phố. Công bố và trao bảng thực hiện các công trình, phần việc gắn kết cộng đồng như: Xây dựng, sửa chữa Nhà Đại đoàn kết; mô hình “Khu phố nghĩa tình - không rác thải nhựa”; “Tuyến hẻm xanh - sạch - sáng - an toàn”.

TÂM TRANG