Đoàn ĐBQH TPHCM khảo sát chuyên đề tại phường Lái Thiêu

Sáng 4-9, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM, đã khảo sát các hoạt động của chính quyền địa phương tại phường Lái Thiêu.

Buổi khảo sát tập trung vào chuyên đề Công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên thông toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số, xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn Lái Thiêu.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu cho biết, phường đang tập trung triển khai công tác chuyển đổi số; cải cách TTHC liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính nhằm hướng tới chính quyền điện tử, kinh tế số và xã hội số.

Đoàn công tác khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu

Phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện, rà soát hạ tầng số, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo hạ tầng cho Chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM thực hiện, tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi khảo sát

UBND phường Lái Thiêu cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị để thành phố và Trung ương có giải pháp tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao kết quả mà phường Lái Thiêu đã đạt được trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác chuyển đổi số, Đề án 06, cải cách TTHC… Sau hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, hoạt động của bộ máy phường đã và đang từng bước ổn định để đáp ứng cho các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đề nghị phường Lái Thiêu nhanh chóng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số; cần đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, cần tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân trong công tác chuyển đổi số….

HỒ VĂN