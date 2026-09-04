Nhiều ngân hàng tung gói ưu đãi vay mua nhà

Nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng mua nhà, với thời gian vay kéo dài từ 30 đến 40 năm.

Vietcombank cho vay ưu đãi mua nhà tại các dự án đã cấp giấy chứng nhận (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Cụ thể, BIDV triển khai gói tín dụng “Ngôi nhà đầu tiên” quy mô 30.000 tỷ đồng, dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Thời hạn vay tối đa 30 năm. Lãi suất được cố định theo các mốc thời gian do khách hàng lựa chọn, gồm 9,5%/năm trong 12 tháng, 10%/năm trong 18 tháng hoặc 10,5%/năm trong 24 tháng. Mức lãi suất này thấp hơn 2% so với gói vay mua nhà thông thường tại BIDV.

Để tham gia chương trình, khách hàng chưa có khoản vay mua nhà ở tại BIDV. Chương trình không áp dụng đối với các khoản vay kinh doanh, đầu tư hoặc mua đi bán lại bất động sản.

Tương tự, Vietcombank tung ra gói cho vay mua nhà quy mô 20.000 tỷ đồng, từ nay đến hết ngày 31-3-2027 hoặc đến khi hết chương trình.

Theo đó, khách hàng được vay tối đa 100% giá trị căn nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, thời gian vay lên tới 35 năm. Chương trình được áp dụng tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành phố lân cận. Lãi suất ưu đãi, giảm đến 1%/năm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank.

GPBank tuy không ưu đãi lãi suất nhưng đang triển khai sản phẩm cho vay mua nhà “Khởi đầu an cư”, hướng đến nhóm khách hàng trẻ từ 25 đến 40 tuổi, thời hạn vay lên tới 40 năm.

Với chương trình này, khách hàng được miễn trả gốc tối đa 60 tháng đối với toàn bộ dư nợ khoản vay, qua đó giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sau khi nhận nhà. Hạn mức cho vay lên tới 80% giá trị tài sản bảo đảm. GPBank cũng áp dụng phương thức trả nợ linh hoạt, giúp khách hàng chủ động cân đối nguồn vốn tự có và dòng tiền trong quá trình trả nợ.

NHUNG NGUYỄN