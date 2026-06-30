Nhiều nơi mưa lớn từ ngày 30-6 đến 1-7

Theo dự báo từ ngày 30-6 đến 1-7, Bắc bộ, Nam bộ và một số nơi tiếp tục mưa, trong đó Bắc bộ có mưa to.

Nước lũ tại sông Bắc Vọng do mưa to ngày 29-6 tại tỉnh Cao Bằng. Nguồn: BCHQS TỈNH CAO BẰNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 29-6 và sáng sớm 30-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 29-6 đến sáng 30-6 tại nhiều trạm vượt 120mm. Trong đó, trạm Ngọc Chấn (Lào Cai) đạt 129,6mm, Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 179,8mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 145,6mm.

Dự báo từ sáng 30-6 đến đêm 1-7, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Trong khi đó, từ sáng 30-6 đến sáng 1-7, các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Mưa cũng tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Chiều và tối 30-6, khu vực Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng, cùng với Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định từ ngày 2-7, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

PHÚC HẬU