Nhiều nơi nắng nóng gay gắt, kéo dài vài ngày tới

Chiều 13-5, nhiều khu vực ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng còn kéo dài vài ngày tới.

Dự báo nắng nóng ở các khu vực. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Chiều 13-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật, nắng nóng đang diễn ra diện rộng tại khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ tại các khu vực nêu trên phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ ở mức cao như Đông Hà (Quảng Trị) 37 độ C, Trà My (TP Đà Nẵng) 36,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,6 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36,8 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,3 độ C. Độ ẩm phổ biến 55-60%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nhiều nơi ở Bắc bộ cũng đã có nắng nóng cục bộ. Nền nhiệt đang tăng dần lên.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo trong ngày 14 và 15-5, khu vực Bắc bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, Hà Nội 38 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cùng thời điểm, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, nhiều nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ảnh vệ tinh khu vực TPHCM và Nam bộ lúc 14 giờ ngày 13-5. Ảnh chụp từ ứng dụng Z.E

Nam bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, khu vực Đông Nam bộ có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng tại Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16 hoặc 17-5.

PHÚC VĂN