Truy điệu, an táng 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 13-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) diễn ra Lễ truy điệu, an táng 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được quy tập trong đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Trong tiếng nhạc trầm hùng và không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Hài cốt 158 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được Đội K71 và K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh) tìm kiếm, cất bốc và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, hơn 40 năm trước, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, sát cánh cùng nhân dân Campuchia chiến đấu chống chế độ diệt chủng, giúp nước bạn hồi sinh và xây dựng lại đất nước.

“Các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế cao cả và tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Campuchia,” ông Phạm Tấn Hòa khẳng định.

Trong lời tiễn biệt nghẹn ngào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xúc động nhắc lại quãng thời gian dài các liệt sĩ nằm lại nơi đất bạn, giữa những cánh rừng sâu, núi thẳm. Suốt hơn bốn thập kỷ, nhiều người trong số các anh chưa một lần được người thân thăm viếng, chưa một nén hương tưởng nhớ. Hôm nay, các anh đã được trở về trong vòng tay ấm áp của đồng bào, đồng đội, trong sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Quê hương mãi là nơi yên nghỉ bình yên, vĩnh hằng của các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả

Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là sự trở về của một người con với đất mẹ, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt Việt Nam – Campuchia, cho sự thủy chung, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập và nghĩa tình quốc tế cao đẹp.

Tại lễ truy điệu, nghi thức an táng 158 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tổ chức trọng thể, đưa các anh yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Hôm nay, thêm 158 anh hùng, liệt sĩ trở về trong lòng đất mẹ, trong vòng tay ấm áp của đồng bào, đồng đội

Tính đến nay, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 8.994 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 282 hài cốt xác định được danh tính, quê quán. Những liệt sĩ còn lại tuy chưa thể gọi đúng tên, nhưng tất cả đều là những người anh hùng bất tử, mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi công lao.

QUANG VINH