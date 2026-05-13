"Tháng nghe dân nói" sẽ là diễn đàn để người dân đối thoại trực tiếp với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 13-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ diễn đàn của đại hội, MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau khi đại hội bế mạc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp báo về kết quả đại hội.

Tại họp báo, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo ông Hoàng Công Thủy, đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 397 vị là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên…

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trong phiên bế mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương dân chủ, cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, lãnh đạo mặt trận Trung ương...

Cũng tại họp báo về kết quả đại hội, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, cho biết, nhiệm kỳ tới, mặt trận chủ trương phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn mật thiết với các vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, như môi trường, an toàn giao thông… Từ đó, thu hút người dân tích cực tham gia các phong trào. Mặt trận sẽ ứng dụng tất cả các nền tảng số để lắng nghe nhân dân, bảo đảm các hoạt động đi vào thực chất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với các đại biểu tại phiên bế mạc đại hội, sáng 13-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ đang hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định 304 quy định về tổ chức bộ máy của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó có những nội dung đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm quy định rõ hơn chức năng, bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội khi về trực thuộc MTTQ Việt Nam, nhằm đảm bảo tính độc lập theo quy định của điều lệ của các tổ chức.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

“MTTQ sẽ thực hiện mạch lạc nhất trách nhiệm của mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, không chồng chéo việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. MTTQ sẽ thể hiện rõ vai điều phối, vai chủ trì, những nội dung phối hợp hành động cũng như sự độc lập của các tổ chức chính trị - xã hội. MTTQ không làm thay Nhà nước, không làm thay các tổ chức chính trị - xã hội mà phát huy tốt vai trò nòng cốt, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh trong nhân dân", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

​Cũng theo bà Hà Thị Nga, qua kênh “Mặt trận số 24/7”, mặt trận sẽ tiếp nhận ý kiến của người dân, thực hiện chức năng giám sát, phản biện của mình. “Một trong những hạn chế của nhiệm kỳ vừa rồi đã được nêu trong báo cáo chính trị, là việc mặt trận chưa theo đuổi đến cùng, chưa quyết liệt đối với những nội dung mà MTTQ kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội. Tới đây, mặt trận sẽ thực hiện một cách hiệu quả hơn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện; không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng...

Mặt trận sẽ tổ chức "Tháng nghe dân nói" dưới hình thức đối thoại trực tiếp với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước. "Tháng nghe dân nói" sẽ có sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm tính khách quan, toàn diện ở các lĩnh vực, đặc biệt là những nội dung mà hiện nay cử tri và người dân quan tâm. Bên cạnh đó, MTTQ cũng sẽ xây dựng bộ chỉ số đo niềm tin với các tiêu chí cụ thể...

