Từ hôm nay (13-5), nắng nóng mở rộng ra Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ hôm nay (13-5), nắng nóng gia tăng dần cường độ. Ngày 14-5, đồng bằng Bắc bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ Hà Nội vào buổi trưa và đầu giờ chiều khoảng 37-38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định trong các ngày 13 và 14-5, nắng nóng tiếp tục mở rộng tại Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Vùng núi phía Tây của khu vực này có nơi 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ.

Tại Bắc bộ, ngày 13-5 có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ Hà Nội 37 độ C. Riêng ngày 14-5, đồng bằng Bắc bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, Hà Nội có thể 38 độ C. Độ ẩm giảm xuống 36-41%, gây cảm giác khô nóng rõ vào buổi trưa và chiều.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, Nam bộ tiếp tục nắng nóng trong các ngày 13 và 14-5. Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 12 giờ đến 16 giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng tại Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 15-5. Trung bộ kéo dài đến ngày 17-5. Nam bộ còn nắng nóng đến ngày 15 hoặc 16-5.

PHÚC VĂN