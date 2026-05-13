Sân vận động 60.000 chỗ ngồi đang dần thành hình

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đang vào giai đoạn thi công sôi động với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt. Công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động hiện đại, quy mô lớn hàng đầu cả nước, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Sân vận động PVF được Bộ Công an khởi công xây dựng tháng 10-2025, nằm cạnh Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Dự án có diện tích khoảng 55.000m², thuộc tổ hợp thể thao và dịch vụ quy mô 92ha tại Hưng Yên.

Theo ghi nhận tại công trường, khu vực sân chính đã hình thành đại công trường với hàng trăm phương tiện, máy móc chuyên dụng hoạt động liên tục. Nhiều nhóm công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm.

Đến nay, phần móng của sân vận động cơ bản hoàn thiện, dự án chuyển sang giai đoạn thi công khán đài. Những khung kết cấu đầu tiên tại các khu vực khán đài đang dần lộ diện, tạo nên hình hài ban đầu của công trình quy mô lớn này.

Không chỉ tập trung vào khu vực sân thi đấu chính, các hạng mục phụ trợ như quảng trường ngoài trời, hệ thống giao thông nội khu và bãi đỗ xe rộng khoảng 18ha cũng đang được triển khai đồng bộ.

Theo thiết kế, sân vận động gồm 4 khán đài A, B, C, D cùng hệ thống khu chức năng chuyên biệt. Công trình được định hướng đạt tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu quốc tế cũng như các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Điểm nhấn của dự án là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn, một trong những hạng mục phức tạp nhất về kỹ thuật. Đặc biệt, đây là một trong những sân vận động đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng mở tự động, đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, tuyến giao thông kết nối Hưng Yên với khu vực cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3 Hà Nội.

Với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, sân PVF sau khi hoàn thành sẽ vượt quy mô của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chỉ nhỏ hơn 2 dự án đang triển khai tại Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị thể thao Olympic.

