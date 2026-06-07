Sáng 7-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa phát hiện, tạm giữ tàu vận chuyển trái phép trên 150.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu ĐT-93XXX TS. ẢNH: ĐỨC THÁI

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 50 ngày 6-6, trên vùng biển Tây Nam, cách đông nam Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) khoảng 150 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu ĐT-93XXX TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu trên không có tín hiệu VMS; trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Ph. (sinh năm 1968, thường trú xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 niêm phong hàng hóa trên tàu

Theo lời khai ban đầu của ông Trần Văn Ph., tàu đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI