Hành trình trở về “địa chỉ đỏ” Côn Đảo

Ngày 31-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì tổ chức đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM về nguồn và thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại đặc khu Côn Đảo, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Theo đó, đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM đã đi tham quan các địa điểm trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, như: Nhà Chúa Đảo, Trại giam Phú An, Trại giam Phú Hải, Khu biệt giam đặc biệt...

Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Hành trình đến Côn Đảo với các cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại đây không đơn thuần là một chuyến đi. Với họ, trở lại Côn Đảo là trở về nơi một phần tuổi trẻ đã gửi lại sau song sắt nhà tù, nơi có những đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Trại giam Phú An. Ảnh: VĂN MINH

Đó còn là hành trình trở về với ký ức, với những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng; là dịp để mỗi người trẻ hôm nay học tập, noi theo những tấm gương sáng của những thế hệ tiền nhân đã đi qua chiến tranh, từ đó hiểu sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Đặc biệt với thế hệ trẻ, việc trực tiếp đến những “địa chỉ đỏ”, lắng nghe câu chuyện về những người đã sống và hy sinh cho Tổ quốc vô cùng có ý nghĩa. Từ những câu chuyện của các thế hệ cha anh, lòng yêu nước trở thành sự biết ơn, để sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo; dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Nhà tù Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) được mệnh danh là “địa ngục trần gian” – nơi từng giam giữ và tra tấn hàng vạn chiến sĩ cách mạng suốt hơn một thế kỷ. Tồn tại trong suốt 113 năm (1862 - 1975), đã có khoảng 200.000 lượt người bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo và có khoảng 20.000 người đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất thiêng liêng này. Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH Dù bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, những người chiến sĩ yêu nước không hề khuất phục trước các hình thức tra tấn khủng khiếp, biến nơi đây thành “trường học cách mạng”, nơi hun đúc ý chí, kiên quyết giữ vững lý tưởng cách mạng đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

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