Nhộn nhịp phiên chợ 0 đồng ở xã vùng cao Quảng Ngãi

Các tổ chức ký ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản cho đồng bào Xơ Đăng, xã Tu Mơ Rông

So với lần 1, phiên chợ lần 2 tiếp tục duy trì hoạt động hướng dẫn người dân livestream bán hàng, tiếp cận khách hàng trên sàn thương mại điện tử; bố trí gian hàng 0 đồng tặng quần áo, nhu yếu phẩm miễn phí cho hộ khó khăn; cùng 18 gian hàng, ki-ốt giới thiệu nông sản, dược liệu, hàng thủ công địa phương.

Trao quà 0 đồng cho người dân khó khăn

Chương trình có thêm 2 hoạt động mới, trong đó lần đầu triển khai ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản giữa các hợp tác xã, trường học trên địa bàn với đồng bào Xơ Đăng ở 17 thôn, nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm; trao 600 phần quà bánh trung thu cho thiếu nhi và tổ chức trò chơi dân gian, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa.

Các cháu học sinh mầm non nhận quà trung thu

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, địa phương triển khai nhiều hoạt động để giúp người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững như xây dựng vườn ươm cung cấp giống miễn phí, phát triển cà phê đặc sản, đẩy mạnh chuyển đổi số. Phiên chợ lần 2 vừa giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, vừa mang đến cho trẻ em mùa Trung thu ấm áp, tạo động lực học tập và cống hiến sau này.

Trao quà 0 đồng cho đồng bào Xơ Đăng

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông phát biểu



Các em học sinh được múa lân

HỮU PHÚC