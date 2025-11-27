Gia Lai cấp tập ứng phó bão số 15

Vừa hứng chịu 2 đợt thiên tai “kép” từ bão số 13 và lũ lịch sử, ven biển Gia Lai căng mình tiếp tục ứng phó với bão số 15 dự kiến đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ.

Chiều 27-11, ghi nhận của PV Báo SGGP tại khu vực cửa biển, ven đầm Thị Nại và cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nhiều tàu thuyền ngư dân đã được lai dắt vào neo đậu trong các khu vực kín gió, rừng ngập mặn tránh bão.

Video: Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai vận động ngư dân chủ động ứng phó với mưa bão số 15. Thực hiện: CÔNG CƯỜNG

Lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai vận động ngư dân chủ động bảo vệ tài sản trước bão số 15. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Tại cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai huy động 2 phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động ngư dân chủ động ứng phó với bão. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trực tiếp đến từng tàu, thuyền, lồng bè yêu cầu ngư dân khẩn trương chống bão, không được chủ quan, lơ là.

Tại đảo Nhơn Châu, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã, cho biết sau thiệt hại nặng từ bão số 13, người dân trên đảo đã chủ động ứng phó bão số 15.

Ngư dân ven biển Quy Nhơn đưa lồng bè cá bị bão số 13 tàn phá vào sát bờ khắc phục

Hai ngày qua, toàn bộ tàu thuyền trên đảo đã được đưa vào đất liền các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tránh trú; thuyền thúng cũng được khiêng lên cao. Bão số 13 khiến 242 nhà dân hư hại, đến nay địa phương đã khắc phục xong 236 nhà, số còn lại đang chờ vật liệu từ đất liền.

“Chúng tôi ưu tiên khắc phục viễn thông để thông báo kịp thời cho người dân, đồng thời huy động các lực lượng quân đội, biên phòng, địa phương chằng chống nhà cửa”, ông Hưng nói.

Tàu thuyền di dời vào dưới chân cầu vượt ở hạ lưu sông Hà Thanh tránh bão

Trong ngày 27-11, UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường (chủ yếu khu vực phía Đông).

Tỉnh đưa ra 3 nhóm giải pháp khẩn cấp: huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn; bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; khẩn trương đánh giá, sửa chữa, khôi phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, y tế, trường học; đồng thời bố trí điểm ở tạm an toàn, đảm bảo sinh hoạt tối thiểu cho người dân mất nhà.

Tàu cá bị chìm ở luồng vào đầm Thị Nại vẫn chưa thể trục vớt

Soát chặt cửa biển, kêu gọi ngư dân chủ động chống bão Ngày 27-11, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đồn biên phòng, phối hợp địa phương thông báo cho tàu thuyền nắm hướng di chuyển của bão số 15, không vào vùng nguy hiểm; đồng thời rà soát, kiểm đếm phương tiện. Đơn vị đã kêu gọi 5.450 tàu với hơn 39.138 ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. Trong ngày, còn 253 tàu với 1.574 ngư dân đang hoạt động trên biển; tất cả đã nhận thông báo và di chuyển tránh bão. Cán bộ Biên phòng thông báo các tàu thuyền chủ động ứng phó với bão số 15. ẢNH: CÔNG CƯỜNG Trước diễn biến phức tạp của bão, BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến, quản lý phương tiện ra khơi, kiểm đếm tàu thuyền trong khu vực ảnh hưởng, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng (kể cả tàu vận tải, du lịch) chủ động phòng tránh. Lực lượng biên phòng duy trì 25 tổ với 238 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 24/24 để xử lý kịp thời các tình huống.

NGỌC OAI