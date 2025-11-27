TPHCM siết kỷ cương PCCC, không để lọt các điểm nóng nguy cơ cháy, nổ

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong bối cảnh các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, chung cư cũ… ngày càng bộc lộ nhiều nguy cơ mất an toàn.

Xử lý nghiêm khi để cháy gây hậu quả nghiêm trọng

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu; và người đứng đầu các đơn vị liên quan khẩn trương quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm.

TPHCM siết an toàn cháy nổ tại khu dân cư, chung cư cũ và nhà ở kết hợp kinh doanh. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước hết, tiếp tục triển khai đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và các chỉ đạo gần nhất liên quan đến an toàn nhà chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh. Rà soát nhiệm vụ được giao với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm thủ tục hành chính về PCCC thông suốt, không để xảy ra tình trạng ách tắc hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu sớm nghiên cứu, sửa đổi và hoàn thiện chính sách pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC và CNCH phù hợp với thực tiễn tại TPHCM, đặc biệt sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở phải được tiến hành liên tục và không bỏ sót địa bàn có nguy cơ.

Một yêu cầu khác là việc đổi mới hình thức tuyên truyền PCCC, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) để người dân dễ tiếp cận. Tiếp tục vận động 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”, triển khai phong trào “Nhà tôi 3 có” (thiết bị báo cháy, mặt nạ phòng độc, lối thoát nạn thứ hai), và duy trì hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng về PCCC.

Đáng chú ý, chỉ thị khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu sẽ được xử lý nghiêm khi để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách được giao.

Rà soát quy hoạch đô thị, hạn chế nguy cơ cháy, nổ

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Công an Thành phố chủ trì xác minh nguyên nhân tất cả các vụ cháy, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức vi phạm; đề xuất tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng cảnh sát PCCC; tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác PCCC và CNCH.

Chỉ thị lần này đặc biệt nhấn mạnh vai trò của UBND phường, xã và đặc khu với yêu cầu chính quyền cơ sở phải chủ động hơn, chịu trách nhiệm rõ hơn và hành động mạnh mẽ hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, UBND phường, xã, đặc khu phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm. Công tác quản lý trật tự xây dựng và cấp phép kinh doanh cũng được yêu cầu siết chặt, tuyệt đối không để các công trình, cơ sở chưa đảm bảo an toàn PCCC đưa vào hoạt động. Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phải ký cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.

Đối với các chung cư không có ban quản trị, địa phương cần nghiên cứu thành lập mô hình đại diện để quản lý, vận hành và đảm nhiệm trách nhiệm “người đứng đầu cơ sở” theo quy định.

Chỉ thị cũng giao chính quyền cơ sở rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với khu dân cư, khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị, giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; chỉnh trang các khu dân cư có hẻm nhỏ, thiếu nguồn nước hoặc hạ tầng giao thông không đáp ứng cho lực lượng chữa cháy. Việc cơi nới, chiếm dụng lối đi chung gây cản trở thoát nạn phải được xử lý dứt điểm.

CẨM NƯƠNG