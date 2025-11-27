Khẩn trương thống kê thiệt hại, đề xuất nguồn lực nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân

Ngày 27-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào vùng lũ

Để nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng, sập, đổ, trôi, bảo đảm chỗ ở ổn định cho nhân dân trước Tết Nguyên đán năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo về số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại; số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổng hợp tổng kinh phí cần thiết hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa (trong đó báo cáo rõ nhu cầu kinh phí để hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà, nhu cầu kinh phí hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà; số kinh phí địa phương có thể tự cân đối từ các nguồn của địa phương và các nguồn khác do địa phương tự huy động; số kinh phí đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp, chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời đề xuất phân công các tỉnh, thành có điều tiết ngân sách về Trung ương hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng để có thêm nguồn lực hỗ trợ nhân dân nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo đảm người dân có nhà ở an toàn trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa theo đề nghị của địa phương.

LÂM NGUYÊN