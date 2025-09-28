Những trang sách gợi nhắc mùa thu lịch sử

1. Là tác giả quen thuộc trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh qua các ấn phẩm: Khắc sâu lời Bác, Phong cách Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931, mới đây, TS Nguyễn Văn Khoan gửi đến bạn đọc ấn phẩm Dấu chân những người yêu nước (NXB Trẻ).

Chùm tác phẩm vừa ra mắt

Để thực hiện cuốn sách này, ông đã bỏ nhiều công sức, trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng và sưu tầm tài liệu, qua đó giới thiệu các bậc tiền bối như: Hoàng Trọng Mậu, Hồ Học Lãm, Lê Hồng Sơn, Lý Phương Đức, Nguyễn Sỹ Sách, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Công Thu, Hoàng Đạo Thúy, Trịnh Đình Thảo, Lương Định Của… Đây đều là những người ham học hỏi và giàu lòng yêu nước, đã “đồng cam cộng khổ” với nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Đi sâu vào từng bài viết, bạn đọc sẽ khám phá những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của tiền nhân. Như trường hợp của đồng chí Hồ Học Lãm, một Đảng viên nhưng không mang thẻ Đảng, đã luôn hỗ trợ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Đảng ta theo nhiều cách khác nhau. Hay câu chuyện về ba anh em Nguyễn Thức Canh, Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Thức Độ cũng để lại cho thế hệ sau tấm gương về lòng yêu nước, không cam chịu làm nô lệ. Gần hơn với thế hệ hôm nay là nhà cách mạng và nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy (1900-1994), tác giả của một số ấn phẩm như: Nghề thầy, Hà Nội thanh lịch, Phố phường Hà Nội xưa, Trai nước Nam làm gì… Đây là những chí sĩ cộng sản, đã đóng góp công sức làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám, mang lại độc lập, tự do cho đất nước.

2. Là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thế kỷ XX, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khắc sâu dấu ấn vào lịch sử dân tộc ta. Với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, sức lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng Tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết, vận dụng cho hiện tại và tương lai. Xuất phát từ mong muốn trên, hai tác giả GS-TS-NGND Trịnh Nhu và PGS-TS Trần Trọng Thơ đã cùng nhau biên soạn ấn phẩm Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX (NXB Tổng hợp TPHCM) nhằm phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám.

3. Hồi ký Chuyện người nữ Giải phóng quân kéo cờ trong ngày độc lập (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) của tác giả Đàm Thị Loan không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một tấm vé trở về cội nguồn, chạm tới trái tim của người đọc. Cuốn sách không viết theo lối biên niên sử khô khan, mà là lời tự sự của một người đã sống, chiến đấu và làm nên lịch sử. Bà Đàm Thị Loan, người con gái dân tộc Tày kiên trung, một trong ba nữ chiến sĩ Giải phóng quân đầu tiên, đã kể lại câu chuyện về những ngày tháng sục sôi. Từ những gian khổ ở căn cứ Việt Bắc, những cuộc họp bí mật trong rừng sâu, đến khoảnh khắc vỡ òa khi được tận tay kéo lá cờ Tổ quốc trong ngày Độc lập 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

HỒ SƠN