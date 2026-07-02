Niềm tự hào lan tỏa trong ngày tròn 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác

Sáng 2-7, trong niềm xúc động, tự hào khi Thành phố Sài Gòn - Gia Định tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nhiều hoạt động nghĩa tình

Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Hòa, ngoài 70 tuổi, đã đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Thuận tham quan triển lãm chuyên đề “50 năm rạng ngời Thành phố mang tên Hồ Chí Minh”. Đứng trước những bức ảnh ghi lại chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập của TPHCM, ông xúc động nhớ về những năm tháng sau ngày thống nhất, khi thành phố còn nhiều khó khăn nhưng luôn đầy sức sống.

“50 năm nhìn lại, thấy thành phố mình đổi thay nhiều quá. Đường sá, khu dân cư, đời sống người dân đều khác trước. Điều đáng quý là thành phố luôn giữ được truyền thống nghĩa tình, chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn”, ông Hòa chia sẻ.

Cán bộ, đảng viên, người dân phường Phú Thuận tham quan triển lãm. Ảnh: THU HOÀI

Cùng thời điểm, tại Công viên Phan Đình Phùng (số 8 đường Võ Văn Tần), Đoàn phường Xuân Hòa tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ Xuân Hòa”, hưởng ứng tuần lễ cao điểm “Tự hào thanh niên thành phố mang tên Bác” do Thành đoàn TPHCM phát động.

Đoàn viên, thanh niên phường Xuân Hòa tham gia Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: CẨM TUYẾT

Ngày hội diễn ra với lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, biểu diễn trống kèn thiếu nhi, kết nạp 20 đoàn viên mới, trao 30 suất học bổng “Cùng em vững bước” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và liên hoan văn nghệ thanh thiếu nhi hè năm 2026 với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác - Xuân Hòa phát triển vươn xa”.

Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình trao quyết định và huy hiệu đoàn đến đoàn viên mới. Ảnh: CẨM TUYẾT

Theo Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình, ngày hội là dịp để tuổi trẻ địa phương khẳng định tinh thần tiên phong, bồi đắp tình yêu quê hương, lan tỏa niềm tự hào về TPHCM và xây dựng lớp thanh niên sống có lý tưởng, giàu tri thức, giỏi công nghệ, sống đẹp, sống có ích.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân trao học bổng đến thiếu nhi Xuân Hòa. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại phường Phú Thạnh, công trình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” được ra mắt tại chùa Vĩnh Thạnh. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Minh Phương, chùa Vĩnh Thạnh đã phối hợp Mặt trận, các đoàn thể bố trí không gian trưng bày ảnh, tài liệu, câu nói của Bác Hồ; xây dựng tủ sách Hồ Chí Minh phục vụ người dân, phật tử và khách hành hương tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại chùa Vĩnh Thạnh. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong không khí hân hoan, phường Tam Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng khu tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi cho người dân tại dự án khu nhà ở khu Tam Phú B.

Phường Tam Bình khởi công khu tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi cho người dân. Ảnh: ANH VŨ

Có mặt tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Lý, cựu chiến binh phường Tam Bình, xúc động cho biết ông đã sống tại thành phố từ thời điểm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chứng kiến sự đổi thay từng ngày.

“Sống và lao động ở thành phố 50 năm qua, tôi đã chứng kiến thành phố này thay da đổi thịt. Từ những khu ổ chuột ven kênh rạch, những vùng đất phèn hoang hóa, nay đã nhường chỗ cho đại lộ rợp bóng cây, những cây cầu hiện đại và các công trình vươn cao”, ông Lý nói.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Văn Khuôn chia sẻ, 50 năm qua, mỗi người dân đều cảm nhận rõ sự đổi thay của TPHCM qua các công trình hạ tầng, diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Song điều làm nên dấu ấn sâu đậm của thành phố vẫn là nghĩa tình, là sự nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh dịp này cũng hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời tri ân các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn khu phố 52 (Đoàn phường Phú Thọ Hòa) hỗ trợ công tác khám sức khỏe cho người lớn tuổi. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa (số 145 đường Nguyễn Xuân Khoát), lực lượng đoàn viên, thanh niên túc trực từ sớm để hỗ trợ khám sức khỏe cho người cao tuổi. Trong màu áo xanh tình nguyện, các bạn trẻ tiếp đón, hướng dẫn quy trình, nhập liệu hồ sơ, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển đến từng khu vực khám.

Anh Lê Quang Huy, Bí thư Chi đoàn khu phố 52, Đoàn phường Phú Thọ Hòa, cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được góp sức vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Được đồng hành, hỗ trợ các ông bà trong quá trình khám sức khỏe là cách để tuổi trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn, gìn giữ truyền thống nghĩa tình của thành phố mang tên Bác”, anh Huy nói.

Tự hào là công dân thành phố mang tên Bác

Đúng ngày 2-7, cô Phạm Thị Ngọc Như, giáo viên Trường Mầm non 9, phường An Đông, vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cô là một trong 23 quần chúng ưu tú của phường An Đông được đứng vào hàng ngũ của Đảng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô Phạm Thị Ngọc Như chia sẻ, các con trường Mầm non 9 chính là động lực lớn nhất giúp cô cố gắng mỗi ngày. Ảnh: LÊ THOA

Tại lễ kết nạp, cô Ngọc Như không giấu được niềm tự hào, xúc động. Trở thành đảng viên trẻ, cô quyết tâm tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tận tâm chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nuôi dưỡng các thế hệ mầm non trở thành công dân có ích cho TPHCM và đất nước.

Dịp này, phường An Đông có 23 quần chúng tiêu biểu được kết nạp Đảng tại 9 bệnh viện, 10 trường học và 4 khu phố.

Vợ chồng anh Trương Văn Khánh mong muốn gắn bó lâu dài với thành phố. Ảnh: TÂM TRANG

Tại Công viên Nguyễn Du, vợ chồng anh Trương Văn Khánh và chị Nguyễn Vũ Phương Thảo đưa con trai nhỏ dạo mát. Là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp VSIP II, anh Khánh chia sẻ, từ quê đến Bình Dương, nay là TPHCM lập nghiệp, xây dựng tổ ấm, anh ngày càng yêu mến và mong muốn gắn bó lâu dài với thành phố.

Dù sinh sống tại Tây Ninh, anh Lê Duy Nhân thường xuyên đến TPHCM làm việc. Có mặt tại phường Thủ Dầu Một đúng dịp thành phố kỷ niệm 50 năm mang tên Bác, anh cho biết rất vui và xúc động khi được hòa vào không khí đặc biệt này. Sắc cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường, cùng niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt người dân, giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm dành cho thành phố mang tên Bác.

Người dân phường Thủ Dầu Một hân hoan trong ngày hội lớn. Ảnh: TÂM TRANG

Những ngày này, tại các phường Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú An, Phú Lợi…, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pano được trang hoàng rực rỡ. Tại các công viên, nhiều người dân đi bộ, tập thể dục buổi sáng; nhiều cô, chú lớn tuổi tranh thủ đọc báo, cập nhật các hoạt động kỷ niệm.

Một số tuyến đường tại phường Thủ Dầu Một rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích chào mừng sự kiện. Ảnh: TÂM TRANG

Ở khu vực phía Đông TPHCM, Hội thi Ca cổ “Tam Long vang mãi lời ca” tại phường Tam Long cũng tạo không khí sôi nổi, hòa chung niềm vui của người dân trong ngày hội lớn.

Những lời ca, tiếng hát chào mừng ngày đặc biệt. Ảnh: TRÚC GIANG

Giữa tiếng đàn, lời ca và những tràng pháo tay, niềm tự hào về thành phố mang tên Bác lan tỏa trong từng câu chuyện, nụ cười của người dân.

“Tôi thấy rất vinh dự khi trở thành công dân TPHCM và được chứng kiến lễ kỷ niệm đặc biệt này. Mong thành phố ngày càng phát triển, để người dân khu vực chúng tôi có thêm nhiều cơ hội học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Việt, người dân khu phố Long Tâm, phường Tam Long, chia sẻ.

Tuyến đường trung tâm xã Hồ Tràm rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn chào mừng kỷ niệm. Ảnh: TRÚC GIANG

NHÓM PV