Rà soát số lượng học sinh nhập học thực tế để xác định chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Chiều 16-7, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT công lập, trường phổ thông nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) về báo cáo số lượng học sinh hoàn thành thủ tục nhập học và nhu cầu đăng ký tuyển sinh bổ sung lớp 10 công lập.

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Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong yêu cầu các trường THPT tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh nhà trường để rà soát, tổng hợp toàn bộ dữ liệu về tình hình học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 thực tế tại đơn vị.

Cuộc họp phải được lập biên bản ghi nhận đầy đủ kết quả rà soát, có chữ ký xác nhận của tất cả thành viên Hội đồng tuyển sinh.

Trong đó, các nội dung cần rà soát gồm: số lượng học sinh đã xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của thành phố và hoàn thành thủ tục nhập học theo đúng hướng dẫn của đơn vị; số lượng học sinh trúng tuyển không nộp hồ sơ nhập học, nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp; số lượng học sinh còn thiếu so với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao.

Trên cơ sở số lượng hồ sơ nhập học thực tế tại đơn vị, Hội đồng tuyển sinh nhà trường báo cáo nhu cầu tuyển sinh bổ sung của đơn vị. Những đơn vị không có nhu cầu tuyển sinh bổ sung cũng có văn bản xác nhận gửi về sở GD-ĐT làm cơ sở tổng hợp và quản lý.

Việc rà soát, báo cáo hoàn thành trước 17 giờ ngày mai (17-7).

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế và quyết định cho phép tổ chức tuyển sinh bổ sung đối với các trường có nhu cầu thực sự cần thiết; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị liên quan.

THU TÂM