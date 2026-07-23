Samsung ra mắt thế hệ Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 và Flip8

Samsung Electronics vừa ra mắt bộ ba sản phẩm: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, đánh dấu bước tiến đột phá trong phân khúc điện thoại gập của hãng này.

Bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vừa được Samsung ra mắt.

Bằng việc kết hợp tinh hoa phần cứng với hệ thống Galaxy AI được tối ưu hóa chuyên sâu, dòng sản phẩm mới không chỉ mang đến những trải nghiệm gập mở khác biệt, mà còn khai mở một chương mới trong việc cá nhân hóa và bứt phá hiệu suất di động cho người dùng toàn cầu.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Lần đầu tiên, chuẩn mực "Ultra" danh tiếng của Samsung được đưa lên dòng điện thoại gập, biến Galaxy Z Fold8 Ultra trở thành thiết bị mạnh mẽ nhất trong danh mục sản phẩm mới.

Với màn hình chính lên đến 8inch, thiết bị mở ra một không gian làm việc lý tưởng cho các tác vụ đa nhiệm, nhưng vẫn giữ được độ mỏng kinh ngạc chỉ 4,1mm khi mở và trọng lượng nhẹ vỏn vẹn 215g.

Fold8 Ultra với ba màu sắc mới

Dưới lớp vỏ titan sang trọng, Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, mang lại hiệu năng ổn định ngay cả với những quy trình làm việc nặng nhất được hỗ trợ bởi AI. Để duy trì sức mạnh này, Samsung đã tăng 7% thể tích graphite giúp tản nhiệt hiệu quả, đi kèm viên pin 5.000 mAh và cấu trúc sạc kép DCIC cho phép sạc nhanh 45W.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là hệ thống camera chuẩn Ultra với cảm biến chính 200MP, hỗ trợ dải tương phản động cao (HDR) mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Đối với những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, khả năng quay video 8K kết hợp cùng tính năng Cine LUT cho phép tinh chỉnh tông màu theo phong cách điện ảnh trực tiếp trên thiết bị, nâng tầm khả năng sản xuất nội dung di động.

Galaxy Z Fold8

Song hành cùng phiên bản Ultra, Galaxy Z Fold8 được tái định hình để trở thành chiếc điện thoại gập nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung với trọng lượng chỉ 201g.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Flex Titanium mới, sử dụng vật liệu nền titan giúp thiết bị mỏng hơn nhưng lại có độ bền vượt trội và giảm đáng kể nếp gấp trên màn hình.

Tỷ lệ màn hình của Fold8 được tối ưu hóa dựa trên thói quen tiếp nhận nội dung hàng ngày của người dùng: Màn hình ngoài với tỷ lệ 10:16 mang lại cảm giác thoải mái khi nhắn tin, lướt mạng xã hội. Còn màn hình chính tỷ lệ 4:3 mở rộng không gian cho các trò chơi, bộ phim và đặc biệt phù hợp cho việc đọc sách điện tử khi xoay dọc.

Galaxy Z Fold8 kích thước khác biệt

Với độ sáng tối đa lên đến 3.000 nit và công nghệ Vision Booster, màn hình của Fold8 luôn hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Về khả năng nhiếp ảnh, hệ thống camera kép 50MP cùng tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) giúp các cảnh quay chuyển động luôn chuyên nghiệp và sẵn sàng chia sẻ ngay lên mạng xã hội.

Galaxy Z Flip8

Dành riêng cho những người dùng trẻ mong muốn thể hiện cá tính, Galaxy Z Flip8 ra mắt với tư cách là mẫu Flip mỏng và nhẹ nhất lịch sử (chỉ 180g và dày 6,1 mm). Tuy nhiên, sức mạnh thực sự nằm ở màn hình ngoài FlexWindow tích hợp AI trực quan.

Galaxy Z Flip8 được giới nữ ưu ái lựa chọn

Tính năng Now Brief trên màn hình ngoài cung cấp các thông tin hữu ích và gợi ý hành động theo thói quen của người dùng đúng thời điểm họ cần.

Trải nghiệm FlexCam cũng được nâng tầm với camera 50MP và ProVisual Engine, cho phép chụp ảnh selfie rảnh tay với tông màu da tự nhiên và hiệu ứng bokeh sống động.

Đặc biệt, tính năng Camcorder Grip mang lại khả năng cầm nắm ổn định khi quay video, trong khi FlipShot cho phép người dùng cá nhân hóa màn hình ngoài một cách sáng tạo.

Điểm khác biệt cốt lõi của dòng Galaxy Z năm nay là trải nghiệm Agentic AI thế hệ mới. Galaxy AI hiện nay không chỉ phản hồi mà còn trở nên chủ động và cá nhân hóa hơn thông qua tính năng Now Nudge, giúp biến ý tưởng trong cuộc trò chuyện thành hành động thực tế như kiểm tra lịch làm việc hay lưu vị trí địa điểm. Sự kết hợp với Gemini Intelligence cho phép tự động hóa hơn 40 ứng dụng và dịch vụ, hỗ trợ người dùng thực hiện mọi tác vụ chỉ bằng giọng nói tự nhiên. Với Gemini Notebook, người dùng có thể tập hợp ghi chú, tệp tài liệu để AI tự động chuyển hóa thành các bản báo cáo, tóm tắt cuộc họp hay đồ họa thông tin một cách nhanh chóng. Hệ sinh thái này còn được mở rộng khi kết nối liền mạch với các thiết bị như Galaxy Watch Ultra và Galaxy Watch9 để mang lại những hiểu biết chuyên sâu về sức khỏe.

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