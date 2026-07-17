Samsung ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam chính thức giới thiệu giải pháp giặt sấy công nghiệp tại thị trường Việt Nam, với bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp thế hệ mới.

Máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển dành cho nhiều mô hình vận hành thương mại

Được phát triển cho các mô hình giặt sấy tự phục vụ và dịch vụ giặt sấy thương mại, sản phẩm sở hữu độ bền đã được kiểm chứng, hiệu suất vận hành cao cùng dịch vụ hậu mãi chính hãng, mang đến giải pháp giặt sấy tin cậy, bền bỉ và hiệu quả cho các doanh nghiệp.



Máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển dành cho nhiều mô hình vận hành thương mại như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn. Máy giặt dung tích 18kg hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy 14kg hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút, góp phần rút ngắn thời gian xử lý đồ giặt và tối ưu số lượt phục vụ khách hàng mỗi ngày.

Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết, dòng máy giặt, máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển nhằm đáp ứng đồng thời các tiêu chí về hiệu suất, hiệu quả đầu tư và sự tin cậy của thương hiệu. Với vị thế là nhà tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực điện tử gia dụng, cùng nhiều năm kinh nghiệm phát triển công nghệ giặt sấy, Samsung cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp và đối tác để thúc đẩy ngành giặt sấy thương mại tại Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững hơn.

Máy giặt được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc, vận hành êm ái và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, Bubble Technology tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, tăng hiệu quả làm sạch quần áo, đồng thời không để lại cặn chất giặt tẩy.

Bộ đôi sản phẩm được tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh. Đặc biệt, đối với mô hình giặt sấy tự phục vụ, nơi hầu hết cửa hàng vận hành không có nhân viên tại chỗ, việc thiết bị được kết nối từ xa giúp chủ đầu tư dễ dàng theo dõi trạng thái thiết bị và quản lý từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Máy sấy được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor tự động nhắc vệ sinh bộ lọc khi cần, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động và đơn giản hóa công tác bảo trì. Cửa sấy đảo chiều, thiết kế xếp chồng tiết kiệm diện tích cũng giúp tối ưu không gian lắp đặt và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bảng điều khiển máy sấy được thiết kế linh hoạt, có thể lắp ở vị trí phía trên hoặc hạ xuống thân máy giúp dễ dàng thao tác, đặc biệt khi đặt xếp chồng.

Samsung phân phối sản phẩm máy giặt và máy sấy công nghiệp thông qua hệ thống đối tác chiến lược tại Việt Nam gồm: WW Việt Nam, Asiatech Holding và Wash Friends Vina, sẵn sàng tư vấn giải pháp, hỗ trợ triển khai và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành.

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