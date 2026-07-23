Garmin CIRQA Smart Band thiết kế không màn hình

Garmin đã tạo nên một bước đi đột phá với dòng vòng đeo tay thông minh CIRQA, hướng đến triết lý thiết kế tối giản, loại bỏ màn hình để đưa công nghệ trở thành một phần “ẩn mình” đầy tinh tế trong đời sống thường nhật.

Garmin CIRQA Smart Band với các màu sắc ấn tượng

Điểm khác biệt lớn nhất của CIRQA Smart Band chính là thiết kế hoàn toàn không màn hình.

Thiết bị đóng vai trò như một người cộng sự âm thầm, liên tục ghi nhận dữ liệu mà không làm gián đoạn nhịp sống của người dùng và đây là cách Garmin chọn cách tiếp cận đối tượng người dùng mới, tập trung tận hưởng cuộc sống.

Garmin CIRQA Smart Band mang phong cách tối giản

Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ vỏn vẹn 20g. Sự kết hợp giữa dây đeo vải pha Polyamide bản 24mm mềm mại và khóa hợp kim nhôm sang trọng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái trên da, mà còn đảm bảo độ ôm sát chắc chắn.

Nhờ thiết kế tinh gọn này, người dùng có thể đeo thiết bị xuyên suốt 24/7, từ bàn làm việc đến phòng tập hay cả trong giấc ngủ mà gần như không cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Không chỉ là một thiết bị công nghệ, CIRQA còn được định vị là một phụ kiện thời trang tinh tế, dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau. Garmin mang đến bốn tùy chọn màu sắc đầy cảm hứng, đáp ứng gu thẩm mỹ đa dạng của người dùng hiện đại: Xám cổ điển mang lại vẻ đẹp thanh lịch, chuyên nghiệp, phù hợp với trang phục công sở; Hồng đất, lựa chọn hoàn hảo cho những tâm hồn yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét hiện đại; Xanh dương thể hiện sự năng động, trẻ trung, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời; và đen là sắc màu vĩnh cửu, thể hiện sự mạnh mẽ.

Đặc biệt, hệ thống dây đeo tháo lắp nhanh và phụ kiện dây đeo bắp tay chuyên dụng giúp sản phẩm linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh. Từ những buổi gặp gỡ đối tác trang trọng cho đến những giờ tập luyện cường độ cao như boxing hay bóng rổ, CIRQA vẫn luôn là mảnh ghép bổ trợ lý tưởng, tôn vinh cá tính người đeo.

Dù mang diện mạo tối giản, CIRQA vẫn sở hữu hệ thống cảm biến tiên tiến của Garmin để theo dõi sức khỏe và vận động một cách toàn diện. Thiết bị liên tục ghi nhận các chỉ số sinh lý quan trọng như nhịp tim, mức năng lượng cơ thể (Body Battery), độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng và cả nhiệt độ da.

Một trong những thế mạnh vượt trội của CIRQA là khả năng quản lý giấc ngủ chuyên sâu. Nhờ thiết kế nhẹ nhàng, người dùng dễ dàng duy trì thói quen đeo máy khi ngủ để nhận được phân tích chi tiết về các giai đoạn ngủ, điểm số giấc ngủ và khuyến nghị phục hồi dài hạn.

Với hơn 80 bộ môn thể thao được hỗ trợ, từ đạp xe đến các bài tập cường độ cao, thiết bị cung cấp các chỉ số luyện tập chuyên sâu như tải trọng tập luyện và trạng thái phục hồi để người dùng tối ưu hóa hiệu suất.

Với các môn thể thao, Garmin CIRQA Smart Band mang đến sự tiện dụng thực thụ

Mọi dữ liệu được tự động đồng bộ lên nền tảng Garmin Connect, giúp người dùng có cái nhìn xuyên suốt về hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Điều đáng chú ý là Garmin cam kết mang đến trải nghiệm trọn đời mà không phát sinh phí duy trì hàng tháng, một điểm cộng lớn so với các đối thủ cùng phân khúc.

“Sức bền” của CIRQA cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua với thời lượng pin lên đến 10 ngày và khả năng chống nước 5 ATM. Điều này cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày, từ bơi lội đến tập luyện cường độ cao mà không phải lo lắng về việc sạc pin thường xuyên.

CIRQA Smart Band sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam vào ngày 14-8-2026 với mức giá bán lẻ đề xuất 5.490.000 đồng, là sản phẩm hứa hẹn dành cho những ai mong muốn làm chủ lối sống khỏe mạnh một cách tinh tế và hiện đại.

BÁ TÂN