JBL mở ra thế hệ PartyBox mới với AI Sound Boost và thiết kế lục giác độc đáo

JBL ra mắt bộ đôi loa JBL PartyBox 330 và JBL PartyBox 130 tại thị trường Việt Nam, đánh dấu thế hệ mới của dòng loa PartyBox với thiết kế hoàn toàn mới cùng những nâng cấp đáng chú ý về âm thanh và trải nghiệm sử dụng.

Thế hệ JBL PartyBox mới ứng dụng công nghệ AI Sound Boost

JBL PartyBox 330 và JBL PartyBox 130 được trang bị công nghệ JBL AI Sound Boost với khả năng phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra, mang đến chất âm mạnh mẽ hơn nhưng vẫn duy trì độ chi tiết và sự cân bằng cần thiết ở mọi mức âm lượng.

Smart EQ Mode tự động tinh chỉnh chất âm để phù hợp với từng nội dung giải trí, giúp mọi bản nhạc đều được tái hiện một cách sống động và chân thực.

JBL PartyBox 130 với tay kéo tiện dụng

JBL PartyBox 330 sở hữu công suất đầu ra 280W RMS với hệ thống loa woofer kép 6,5 inch cùng hai tweeter PEN Dome 25mm, công nghệ tweeter chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trên dòng PartyBox, vốn được JBL ứng dụng trong các hệ thống âm thanh dành cho những sự kiện và sân khấu quy mô lớn.

Sự kết hợp này mang đến âm bass sâu và uy lực cùng dải cao rõ nét, giúp mọi giai điệu trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trong khi đó, JBL PartyBox 130 được trang bị công suất 200W RMS với hệ thống loa woofer kép 5,25 inch cùng hai tweeter vòm lụa 25mm, mang đến chất âm mạnh mẽ, cân bằng và phù hợp với nhiều không gian giải trí khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL giới thiệu thiết kế lục giác hoàn toàn mới với phần ê-căng cong phía trước, giúp âm thanh và ánh sáng được lan tỏa đồng đều hơn trong không gian sử dụng. Những đường nét mạnh mẽ kết hợp cùng các chi tiết màu cam đặc trưng tạo nên diện mạo hiện đại và nổi bật cho thế hệ PartyBox mới.

Bảng điều khiển phía trên cũng được tái thiết kế với một núm xoay trung tâm trực quan, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng, chế độ âm thanh và hiệu ứng ánh sáng chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Hệ thống trình diễn ánh sáng Dynamic Lightshow tiếp tục được nâng cấp trên cả hai sản phẩm với khả năng đồng bộ theo từng nhịp điệu bài hát. JBL PartyBox 330 nổi bật với hiệu ứng Ripple Trail cùng đèn Strobe động đầy mạnh mẽ, trong khi PartyBox 130 mang đến hiệu ứng ánh sáng sống động với đèn Strobe viền được thiết kế để khuấy động mọi cuộc vui ở bất cứ đâu.

JBL PartyBox 330 sở hữu thời lượng pin lên đến 18 giờ sử dụng liên tục cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép chỉ với 10 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 2 giờ phát nhạc được bán với giá 17.900.000 đồng. Trong khi đó, JBL PartyBox 130 cung cấp thời lượng pin lên đến 15 giờ cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép phát thêm khoảng 80 phút chỉ sau 10 phút sạc, giúp cuộc vui không bị gián đoạn trong những buổi tụ họp kéo dài với giá 12.900.000 đồng.

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KIM THANH