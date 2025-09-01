NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời!

Tối 1-9, đạo diễn Hồng Ngọc, bạn thân của NSƯT Ngọc Trinh thay mặt gia đình thông tin chính thức về sự ra đi của nữ nghệ sĩ, đạo diễn Ngọc Trinh.

Trước đó 10 ngày, NSƯT Ngọc Trinh cảm thấy khó thở nên được đưa vào bệnh viện. Tình hình sức khỏe sau đó trở nặng. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nữ nghệ sĩ không qua khỏi, đã từ trần vào lúc 11 giờ 30 ngày 1-9-2025, hưởng dương 52 tuổi.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TPHCM. Từ nhỏ đã rất yêu thích cải lương. Đến năm học cấp 3, khi hay tin trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM) tuyển sinh, Ngọc Trinh đã chọn thi vào trường để thực hiện mơ ước được tỏa sáng trên sân khấu.

Năm 1994, Ngọc Trinh trúng tuyển chuyên ngành diễn viên kịch nói khóa 15. Ở năm học thứ hai, cô được NSƯT Bạch Lan, lúc này là Giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố, mời về đoàn đóng một số vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa Thiên Lý trên cao…

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp ra trường, cô đầu quân về Sân khấu 135 Hai Bà Trưng và bắt đầu sự nghiệp từ những vai quần chúng. Khi Sân khấu 5B dựng vở kịch Ngôi nhà của chúng ta, đạo diễn Hồng Vân đã chọn Ngọc Trinh đóng vai Bích Hồng thay cho diễn viên Hồng Đào mới sang Mỹ định cư. Thời gian này, Ngọc Trinh vừa diễn chính kịch tại sân khấu 5B, vừa diễn hài ở sân khấu 135 Hai Bà Trưng.

Từ năm 2000 đến năm 2004, Ngọc Trinh là diễn viên của Sân khấu kịch Idecaf. Năm 2004, thì chuyển về Sân khấu Trần Cao Vân do nghệ sĩ Minh Nhí và Quốc Thảo sáng lập. Cũng trong năm này, Ngọc Trinh tham gia bộ phim truyền hình Lẵng hoa tình yêu và bắt đầu bén duyên với nhà sản xuất Kim Se Hyuk, người sau này là chồng của nữ nghệ sĩ.

Năm 2005, nữ nghệ sĩ cùng các bạn diễn Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên lập Nhóm hài Lê Giang - Ngọc Trinh. Thời gian này, ngoài diễn kịch sân khấu, Ngọc Trinh còn tham gia các vở kịch trên truyền hình, đóng phim dài tập và làm người dẫn chương trình của Đài Truyền hình TPHCM.

Năm 2006, nữ nghệ sĩ nhận vai chính trong phim truyền hình Mùi ngò gai. Bộ phim là bước ngoặt thành công trong sự nghiệp của nghệ sĩ Ngọc Trinh, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên Ngọc Trinh chỉ tham gia được hai phần đầu của bộ phim. Khi sức khỏe bình phục, nữ nghệ sĩ nhận lời tham gia bộ phim dài tập Hoa cỏ dại của hãng phim Minh Phương.

Năm 2007, Ngọc Trinh giành giải Mai Vàng hạng mục Diễn viên hài cho vai Xàng trong vở kịch Trái tim nhảy múa.

Từ năm 2009, Ngọc Trinh về làm diễn viên tại Sân khấu Thế Giới Trẻ và diễn nhiều dạng vai hơn, trong đó có vai diễn nổi bật là Bé Ba trong vở Đời như ý của đạo diễn Bùi Quốc Bảo. Đây cũng là vai diễn giúp nữ nghệ sĩ nhận được Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vào năm 2012. Để đẩy mạnh hoạt động phát triển nghệ thuật của mình, nữ nghệ sĩ đã lấn sân làm “bầu”, chịu trách nhiệm biên dịch và dàn dựng vở Kẻ nói dối đa tình. Năm 2011, nữ nghệ sĩ quyết định học thêm chuyên ngành Đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM.

Năm 2014, Ngọc Trinh nhận thấy Nhà hát Kịch TPHCM thưa thớt suất diễn trong khi mình đang cần điểm diễn nên nữ nghệ sĩ đã kết nối và hợp tác với nhà hát để sáng đèn hàng loạt kịch bản Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu, Mưa bóng mây…

Năm 2019, Ngọc Trinh vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Trong hành trang nghệ thuật của mình, nữ nghệ sĩ đã nhận nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Những năm qua, NSƯT Ngọc Trinh hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực đào tạo, là giảng viên về nghệ thuật sân khấu của trường Đại học Văn Lang, thỉnh giảng tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM, và ở các trung tâm đào tạo diễn viên khác…

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh khiến nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp bàng hoàng, thương xót!

Tang lễ NSƯT Ngọc Trinh được tổ chức tại tư gia ở phường Vườn Lài, TPHCM. Lễ nhập quan vào lúc 19 giờ ngày 1-9-2025. Lễ động quan diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 4-9-2025. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

THÚY BÌNH