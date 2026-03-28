Văn hóa - Giải trí

NSƯT Thanh Thanh Tâm hội ngộ khán giả yêu cải lương TPHCM

SGGPO

Tối 28-3, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, NSƯT Thanh Thanh Tâm tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật Tự tình quê hương - Cải lương tâm sử.

NSƯT Thanh Thanh Tâm biểu diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga trong chương trình "Tự tình quê hương - Cải lương tâm sử". Ảnh: THÚY BÌNH
Cùng tham gia biểu diễn với NSƯT Thanh Thanh Tâm có NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm,…

NSND Trọng Phúc trong vai Quang Trung và NSƯT Thanh Thanh Tâm trong vai Công chúa Ngọc Hân, biểu diễn trích đoạn "Tâm sự Ngọc Hân". Ảnh: THÚY BÌNH
NSƯT Thanh Thanh Tâm biểu diễn trích đoạn "Hòn vọng phu" cùng hình ảnh của NSƯT Vũ Linh. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình như lời tâm sự của nữ nghệ sĩ về nghề, nghệ thuật sân khấu, về tình yêu lớn dành cho cải lương. Đây là dịp để NSƯT Thanh Thanh Tâm bày tỏ lòng tri ân với tình thương yêu mà khán giả vẫn luôn dành cho cô trong suốt mấy mươi năm.

Trích đoạn "Truyền thuyết tình yêu". Ảnh" THÚY BÌNH

Đến với chương trình, khán giả được thưởng thức tiết mục ca múa trong trường ca Tự tình quê hương cùng một số trích đoạn cải lương hay: Tâm sự Ngọc Hân, Hòn vọng phu, Thái hậu Dương Vân Nga, Truyền thuyết tình yêu… trình chiếu một số clip tư liệu cải lương, các trích đoạn cải lương nổi tiếng: Tiếng trống Mê Linh, Thoại Khanh - Châu Tuấn...

Trích đoạn cải lương "Thái hậu Dương Vân Nga". Ảnh: THÚY BÌNH
THÚY BÌNH

