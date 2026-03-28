NSƯT Thanh Thanh Tâm hội ngộ khán giả yêu cải lương TPHCM

Cùng tham gia biểu diễn với NSƯT Thanh Thanh Tâm có NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm,…
Chương trình như lời tâm sự của nữ nghệ sĩ về nghề, nghệ thuật sân khấu, về tình yêu lớn dành cho cải lương. Đây là dịp để NSƯT Thanh Thanh Tâm bày tỏ lòng tri ân với tình thương yêu mà khán giả vẫn luôn dành cho cô trong suốt mấy mươi năm.
Đến với chương trình, khán giả được thưởng thức tiết mục ca múa trong trường ca Tự tình quê hương cùng một số trích đoạn cải lương hay: Tâm sự Ngọc Hân, Hòn vọng phu, Thái hậu Dương Vân Nga, Truyền thuyết tình yêu… trình chiếu một số clip tư liệu cải lương, các trích đoạn cải lương nổi tiếng: Tiếng trống Mê Linh, Thoại Khanh - Châu Tuấn...