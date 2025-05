Nữ anh hùng điệp báo Nguyễn Thị Thảo nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến đồng chí Nguyễn Thị Thảo nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Thảo đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ghi nhận cống hiến của đồng chí trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM nói riêng, đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí và gia đình, cũng là vinh dự, tự hào của Đảng bộ TPHCM.

Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Thị Thảo trải qua nhiều cương vị, thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến an ninh – tình báo, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của thành phố, của đất nước, nhất là cho ngành công an thành phố và ngành du lịch thành phố.

Trong buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị dành nhiều thời gian trò chuyện với đồng chí Nguyễn Thị Thảo và gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng thông tin tình hình phát triển TPHCM và những nhiệm vụ rất quan trọng của thành phố trong giai đoạn hiện nay, nhất là công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng thông tin những kết quả, nội dung quan trọng sau cuộc họp giữa 3 Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác triển khai, phối hợp và tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã của 3 địa phương, diễn ra vào ngày 14-5 vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo để xây dựng thành phố tiếp tục phát triển như kỳ vọng, mong mỏi của các thế hệ đi trước đã dành nhiều tâm huyết, xây dựng và phát triển TPHCM hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kính chúc đồng chí Nguyễn Thị Thảo thật nhiều sức khỏe, trường thọ, sống vui sống khỏe bên gia đình và con cháu. Đồng thời bày tỏ mong muốn, đồng chí tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ mong muốn, đồng chí Nguyễn Thị Thảo tiếp tục gắn bó, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng TPHCM và đất nước ngày càng phát triển.

Bày tỏ niềm vui, vinh dự khi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thảo gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy, Quận ủy, Chi bộ và lãnh đạo sở ngành, địa phương đến dự lễ trao Huy hiệu Đảng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Thị Thảo, nguyên Phó Chỉ huy trưởng An ninh, Công an TPHCM. Đồng chí là người từng chịu trách nhiệm thiết lập, điều hành Cụm điệp báo số 6 theo chỉ đạo của Ban An ninh Khu Sài Gòn - Gia Định.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau đó, đồng chí Nguyễn Thị Thảo được Thành ủy TPHCM điều chuyển sang làm cán bộ ngành du lịch và trải qua cương vị Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM. Với cương vị người đứng đầu, đồng chí đã có những hoạch định đột phá, tìm ra điểm nghẽn để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành phố, từ đó tạo đà cho phát triển ngành du lịch về lâu dài.

Đồng chí còn là người tiên phong mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ du lịch dành cho doanh nghiệp lữ hành cả nước, với mong muốn phổ biến kiến thức về du lịch góp phần nâng cao trình độ quản lý, thúc đẩy ngành du lịch phát triển.