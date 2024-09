Nước rửa chén Satra Eco vào tốp 100 sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo

Ở một cuộc bình chọn khác của Báo Đầu Tư phối hợp với Viet Research vừa công bố danh sách các sản phẩm đạt danh hiệu “Product of the year - Tốp 100 sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo năm 2024”.

Đây là năm thứ hai tại Việt Nam, chương trình “Product of the year - Tốp 100 sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo năm 2024” được tiến hành nghiên cứu, khảo sát trên quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ nổi trội về đổi mới sáng tạo, cách tân của năm trong các ngành hàng, đồng thời đạt chuẩn cao trong đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm khách hàng, dựa trên 2 nhóm tiêu chí chính là: giá trị gia tăng do đổi mới, sáng tạo, cách tân mang lại và uy tín, hiệu quả kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ.

Nước rửa chén Satra eco chanh và trà xanh là một trong nhiều hàng nhãn riêng mà SATRA đã liên tục phát triển những năm gần đây như nước giặt xả Satra eco (tím/xanh), nước lau sàn Satra eco (hương hoa hồng/hương mùa hè)… và mới đây nhất, SATRA đã giới thiệu thêm 3 sản phẩm mới là nước tẩy đa năng Satra eco (hồng/xanh), nước tẩy gia dụng Satra eco và nước tẩy lồng giặt Satra eco.

ÁNH TUYẾT