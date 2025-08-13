Ưu đãi “kép” đón mùa cao điểm – SATRAMART Võ Văn Kiệt tiếp sức hàng Việt

Đồng hành cùng chiến lược kích cầu tiêu dùng của TPHCM, góp phần thúc đẩy sức mua nội địa trong những tháng cao điểm cuối năm, hệ thống bán lẻ SATRA tiếp tục triển khai loạt chương trình khuyến mãi thiết thực, trong đó nổi bật là ưu đãi đặc biệt tại Siêu thị SATRAMART Võ Văn Kiệt.

Theo kế hoạch, trong các ngày 13,14-8, 28,29-8 và 15 đến 17-9-2025, khách hàng mua sắm tại SATRAMART Võ Văn Kiệt với hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ được tặng ngay 2 chai nước rửa chén SATRA ECO 780g – sản phẩm thân thiện môi trường, do chính doanh nghiệp trong hệ thống SATRA phân phối. Đây là một phần trong định hướng thúc đẩy tiêu dùng xanh, gia tăng trải nghiệm mua sắm và khuyến khích người dân ưu tiên hàng Việt chất lượng cao.

Đại diện SATRA cho biết, việc tung ra các ưu đãi “trúng nhu cầu – đúng thời điểm” không chỉ nhằm tri ân khách hàng, mà còn đóng vai trò như một cú hích tiêu dùng, giúp duy trì đà tăng trưởng bán lẻ và hỗ trợ doanh nghiệp thành viên tiêu thụ sản phẩm. “Mỗi chương trình khuyến mãi là một mắt xích trong chiến lược thương mại của SATRA, vừa kích cầu thị trường, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt ngay tại kênh phân phối hiện đại,” vị này nhấn mạnh.

Chương trình áp dụng số lượng quà tặng có hạn, tối đa 05 combo/hóa đơn/ngày và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại Tầng 2, Centre Mall – 1466 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TPHCM, hoặc đặt hàng qua Zalo OA hay gọi 0855.299.199 để được hỗ trợ.

Trong bối cảnh kinh tế TPHCM đang đẩy mạnh các giải pháp kích cầu và xây dựng chuỗi bán lẻ hiện đại, những chương trình như của SATRAMART không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, mà còn tạo sức lan tỏa cho mục tiêu phát triển thương mại bền vững mà SATRA đang kiên định theo đuổi.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG