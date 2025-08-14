Giữ nhịp ổn định cho thị trường bán lẻ

Thị trường bán lẻ TPHCM bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Giữa nhịp mua sắm tăng tốc, SATRA và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục giữ vai trò giữ ổn định thị trường bằng việc giữ giá hàng thiết yếu.

Chương trình Triệu phần quà - Cám ơn người lao động

Bán lẻ sôi động nhờ các chương trình thiết thực

7 tháng đầu năm 2025, thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Theo Sở Tài chính TPHCM, riêng trong tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt 159.950 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.072.712 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này được đánh giá là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng như chương trình kích cầu tiêu dùng do thành phố triển khai, chính sách giảm thuế VAT xuống 8% (áp dụng từ ngày 1-7) và chiến lược bán hàng chủ động từ các nhà bán lẻ lớn.

Các chuyên gia nhận định, sức mua tại TPHCM sẽ tiếp tục bùng nổ trong quý 3-2025 bởi đây là thời điểm nhiều hoạt động thương mại, khuyến mãi quy mô lớn diễn ra, nổi bật là chương trình “Shopping Season 2025” do thành phố phát động. “Chúng tôi đã ghi nhận sự tham gia của hơn 10.000 doanh nghiệp, với gần 80.000 hoạt động khuyến mãi đồng loạt triển khai. Đây không chỉ đơn thuần là sự kiện mua sắm mà còn mang thông điệp khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhận xét.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lên 18% trong năm 2025. Đây là con số đầy thách thức nhưng khả thi, nếu sức mua tiếp tục được cải thiện từ những chương trình kích cầu bài bản, thiết thực như Shopping Season 2025.

Sản phẩm hàng nhãn riêng của Công ty Cofidec tại hệ thống bán lẻ SATRA

Giữ nhịp ổn định thị trường bằng sự chủ động

Giữa nhịp sôi động của thị trường, bên cạnh những màn đua khuyến mãi rầm rộ từ khối bán lẻ tư nhân, các doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định nhịp thị trường. Trong số này, hệ thống của SATRA với 4 siêu thị Satramart, gần 180 cửa hàng Satrafoods và các doanh nghiệp thành viên như Vissan (thực phẩm tươi sống, chế biến), Cofidec (thủy sản, rau củ quả chế biến xuất khẩu)… đã có nhiều hoạt động chủ động và đồng bộ để vừa kích cầu, vừa giữ nhịp thị trường.

Theo đó, các doanh nghiệp thành viên SATRA đã đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: kích cầu tiêu dùng và giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu theo chương trình Bình ổn thị trường năm 2025, do Sở Công thương TPHCM triển khai.

Cụ thể, trong hoạt động kích cầu, SATRA không triển khai khuyến mãi dàn trải mà xây dựng kế hoạch theo chủ đề rõ ràng, bám sát nhu cầu tiêu dùng từng thời điểm. Bình quân mỗi tháng, đơn vị tổ chức hai đợt khuyến mãi quy mô lớn, mỗi đợt tập trung vào một nhóm ngành hàng chủ lực. Chẳng hạn, tháng 6 vừa qua SATRA khuyến mãi danh mục sản phẩm mùa hè như nước giải khát, kem, đồ gia dụng tiện ích cho du lịch và dã ngoại; tháng 7 ưu tiên thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu và các sản phẩm xanh thân thiện môi trường. Sang tháng 8, cao điểm là chương trình “Khuyến mãi rực rỡ - Mua hết cỡ” kỷ niệm 30 năm thành lập được tổ chức liên tục trong 12 ngày.

Đối với hoạt động bình ổn thị trường, SATRA và các doanh nghiệp thành viên còn coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm thiết yếu. Trong đó, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) giữ vai trò trụ cột với nguồn cung thịt heo tươi sống và thịt chế biến cho các siêu thị Satramart, cửa hàng Satrafoods và nhiều điểm bán khác.

Ông Trương Hải Hưng, Phó Tổng giám đốc Vissan, cho biết, với lợi thế là nhà sản xuất kiêm phân phối, Vissan kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào, quy trình giết mổ, chế biến, đến khâu phân phối. Nhờ vậy, ngay cả trong những đợt thị trường biến động mạnh hồi đầu năm nay, doanh nghiệp vẫn duy trì nguồn thịt heo tươi sống, giò chả, xúc xích, đồ hộp… với giá thấp hơn thị trường từ 5%-10%, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. “Tham gia chương trình bình ổn thị trường không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi luôn cân đối để đưa ra mức giá hợp lý bằng cách cắt giảm những chi phí không cần thiết, tối ưu quản trị hệ thống, qua đó vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa giữ ổn định nguồn cung”, ông Hưng chia sẻ.

Không chỉ Vissan, Công ty Cofidec - doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản và rau củ cũng đưa vào hệ thống Satramart và Satrafoods nhiều sản phẩm đông lạnh, chế biến sẵn với mức giá ổn định quanh năm, bất chấp biến động giá nguyên liệu. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn thực phẩm tiện lợi, an toàn mà không lo giá bị đẩy cao theo mùa vụ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên giúp SATRA vừa bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu vừa giữ giá ở mức hợp lý, trở thành yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của khách hàng, giúp họ gắn bó lâu dài với hệ thống. Đây cũng là yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng tiêu dùng bền vững, nhất là khi TPHCM hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025.

MINH LAN