SATRAMART Võ Văn Kiệt tung “giờ vàng” ưu đãi – tiếp sức bữa cơm nhà

Giữa áp lực chi tiêu gia đình ngày càng tăng, SATRAMART Võ Văn Kiệt triển khai chuỗi ưu đãi “giờ vàng” trong suốt tháng 8 và 9-2025, mang đến cho người nội trợ cơ hội mua sắm tiết kiệm mà vẫn đủ đầy bữa cơm gia đình.

Từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9-2025, SATRAMART Võ Văn Kiệt đưa vào áp dụng chương trình khuyến mãi đều đặn từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, tập trung vào nhóm hàng tươi sống và nhu yếu phẩm – những mặt hàng gắn liền với bữa cơm nhà.

Cụ thể, vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, khách hàng mua hóa đơn tươi sống (thịt, cá, rau củ quả) từ 99.000 đồng sẽ được tặng ngay một chai nước tương CHOLIMEX HƯƠNG VIỆT 500ml – sản phẩm có hương vị đậm đà, phù hợp cả món chay lẫn mặn. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 5 sản phẩm/hóa đơn/ngày.

Vào thứ Tư và thứ Năm, trong khung giờ 9 giờ đến 12 giờ và 17 giờ đến 20 giờ, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng (trong đó có ít nhất một sản phẩm tươi sống), khách hàng sẽ được tặng ngay một chai dầu ăn SATRA hoặc một gói đường SATRA – những sản phẩm thiết yếu, không thể thiếu trong gian bếp mỗi gia đình. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 sản phẩm/hóa đơn/ngày.

Đại diện SATRAMART Võ Văn Kiệt cho biết, chương trình này không chỉ nhằm tri ân khách hàng mà còn hướng tới hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu biến động. “Chúng tôi mong muốn mỗi ưu đãi đều thật sự thiết thực, giúp người nội trợ giảm bớt gánh nặng chi tiêu, giữ vững nếp bữa cơm gia đình,” vị đại diện chia sẻ.

Chương trình áp dụng cho khách mua sắm trực tiếp tại SATRAMART Võ Văn Kiệt (Tầng 2 Centre Mall – 1466 Võ Văn Kiệt, P. Bình Tiên, TPHCM). Số lượng quà tặng có hạn, không áp dụng cho trường hợp tách hoặc gộp nhiều hóa đơn. Khách hàng có thể nhắn tin qua Zalo OA oa.zalo.me/satramartvvk hoặc gọi 0855.299.199 để được hỗ trợ và cập nhật ưu đãi mới nhất.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG