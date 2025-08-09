SATRA kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2025).

Ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo phòng ban, đoàn thể SATRA tại Hội nghị công bố quyết định hạ cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo phòng ban, đoàn thể SATRA. Về phía Công đoàn, có ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn SATRA cùng các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và hơn 150 cán bộ công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy và Công đoàn SATRA khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các đơn vị.

Nhân dịp này, Công đoàn SATRA công bố quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức, theo đó Công đoàn Tổng Công ty trở thành Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM. Đồng thời, 31 công đoàn cơ sở thành viên sẽ trực thuộc Công đoàn SATRA – tạo nền tảng tinh gọn, gắn kết chặt chẽ và thuận lợi hơn trong điều hành, hỗ trợ đoàn viên công đoàn tại các đơn vị thành viên.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn SATRA đã tuyên dương 43 “Cán bộ Công đoàn tiêu biểu” vì những nỗ lực tích cực trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng phong trào thi đua sôi nổi tại cơ sở.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của Công đoàn SATRA do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TPHCM), thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tri ân công lao các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ quyền lợi người lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đoàn công tác của Công đoàn SATRA đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TPHCM)

PHÒNG THỊ TRƯỜNG