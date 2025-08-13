Hâm nóng thị trường bán lẻ TPHCM bằng mùa ưu đãi lớn nhất năm

Trong bối cảnh sức mua nội địa cần những cú hích mạnh mẽ, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) triển khai chuỗi chương trình ưu đãi lớn tại Centre Mall và Satramart Võ Văn Kiệt, kéo dài suốt tháng 8 và 9-2025. Đây không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng, mà còn là giải pháp kích cầu, góp phần giữ nhịp tăng trưởng cho thị trường bán lẻ TPHCM.

Từ nay đến hết tháng 9, khách hàng đến mua sắm tại hệ thống sẽ được tham gia hàng loạt chương trình khuyến mãi: “Đồng hành bữa cơm gia đình Việt” – tặng nước tương thanh vị khi mua thực phẩm tươi sống; “Giờ vàng ưu đãi” – hóa đơn từ 500.000 đồng được tặng dầu ăn hoặc đường SATRA; và “Sale lương về – quà tặng phủ phê” – tặng thùng nước suối hoặc mì ăn liền cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 1 triệu đồng.

Song song với ưu đãi giá, SATRA còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí và trải nghiệm tiêu dùng như hội thi cá cảnh, đêm nhạc trẻ trung, workshop trồng cây, triển lãm thủy sinh và lần đầu tiên đưa mô hình “Bigfun Farm in Mall” – nông trại thu nhỏ vào trung tâm thương mại, tạo không gian vui chơi – học tập cho trẻ em và gia đình. Dịp lễ 2-9, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo đại diện SATRA, các hoạt động này vừa nhằm tăng trải nghiệm mua sắm, vừa thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, gia vị, đồ uống. Đây cũng là cách doanh nghiệp bán lẻ nội địa giữ chân khách hàng giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp “mua sắm thông minh – ủng hộ hàng Việt” đến cộng đồng.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG