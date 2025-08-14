Khát vọng đưa thương hiệu Việt chinh phục thị trường quốc tế

Cùng với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và quá trình tái cấu trúc của các đơn vị, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) đã vạch ra cho mình một con đường phát triển rõ ràng. Mục tiêu đơn vị đặt ra là đến năm 2030 sẽ trở thành một tập đoàn đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp (DN) ngoài nước, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu tại Công ty Cofidec, TPHCM

Mở rộng sang bán hàng đa kênh

Theo chiến lược dài hạn, SATRA hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành tập đoàn có sức cạnh tranh ngang tầm các DN lớn trong và ngoài nước, đóng góp đáng kể vào vị thế kinh tế - thương mại của TPHCM trong khu vực và toàn cầu. Để lộ trình này thành hiện thực, theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, DN không thể chỉ dựa vào những mô hình kinh doanh đã thành công trong quá khứ, mà phải xây dựng nền móng vững chắc cùng một lộ trình khả thi. Theo đó, SATRA đã cụ thể hóa khát vọng của mình bằng chiến lược tổng thể, được cấu trúc chặt chẽ quanh “2 công trình, 5 chương trình trọng điểm”. Đây không phải những dự án rời rạc, mà là các mảnh ghép tương hỗ, cộng hưởng để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

2 công trình được ông Lâm Quốc Thanh nhắc tới là công trình trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn Satra-Tax Plaza và công trình đầu tư và phát triển khu thương mại Bình Điền giai đoạn 2. Đây là những dự án trọng điểm, được định vị như “bộ mặt” của SATRA trong tương lai, phản ánh rõ tầm vóc và đẳng cấp của Tổng công ty. Đặc biệt, SATRA chọn cách đi từ nền móng: củng cố 5 chương trình trọng điểm là chương trình phát triển nhân lực; chương trình chuyển đổi số; chương trình phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống bán lẻ SATRA; chương trình phát triển hệ thống dịch vụ logistics; chương trình liên kết và hợp tác thương mại.

Ông Lâm Quốc Thanh thông tin, không dừng ở các kênh truyền thống như Satramart hay Satrafoods, SATRA đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, đa điểm chạm, tích hợp liền mạch trải nghiệm mua sắm online và offline. “Hệ thống phân phối được thiết kế linh hoạt, phủ tới khu công nghiệp, vùng ven và nông thôn bằng các mô hình như bán lẻ lưu động, mini hub, cửa hàng tiện lợi 24/7. Tất cả đều tích hợp công nghệ để tối ưu vận hành. Chúng tôi hợp tác với FPT xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn để cá nhân hóa hành vi tiêu dùng”, ông Lâm Quốc Thanh chia sẻ.

Biến nội lực thành sức mạnh

Từ nền tảng đã gầy dựng, SATRA đang bước vào giai đoạn triển khai mục tiêu 2025-2030 với hai trục song song: nâng tầm vị thế quốc tế và củng cố bệ đỡ nội địa. Ở trục quốc tế, SATRA đặt mục tiêu trở thành DN có năng lực cạnh tranh toàn cầu, chủ động tham gia chuỗi cung ứng, phát triển thương hiệu xuất khẩu mạnh và xây dựng nhãn hàng riêng cho các sản phẩm chủ lực như thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản. Ở trục nội địa, SATRA tiếp tục mở rộng hệ thống điểm bán thông minh theo đặc thù từng khu vực: cửa hàng tiện lợi 24/7 tại đô thị mới; mini hub phục vụ công nhân ở khu công nghiệp; chợ phiên hiện đại và điểm bán lưu động tại vùng ven, nông thôn. Các điểm bán này được nâng cấp bằng tiện ích hiện đại như quầy tự thanh toán, ứng dụng tích điểm, ki-ốt tra cứu thông tin, không gian mua sắm xanh…

Song song đó, mạng lưới cung ứng xanh và minh bạch được củng cố bằng việc liên kết với nhà cung cấp đạt chuẩn, mở rộng vùng nguyên liệu và đầu tư trung tâm sơ chế vệ tinh. Chuỗi khép kín từ sản xuất - chế biến - phân phối không chỉ đảm bảo chất lượng, minh bạch nguồn gốc mà còn giữ ổn định giá hàng thiết yếu, duy trì nhịp thị trường trong giai đoạn biến động.

Tầm nhìn đến năm 2030 của SATRA không phải là viễn cảnh xa xôi, mà là một kế hoạch được kiến tạo từ sự kết nối chặt chẽ giữa sức mạnh vô hình và biểu tượng hữu hình. Bởi suốt những năm qua, SATRA đã kiên trì đặt từng “viên gạch” nền móng: vượt qua rào cản pháp lý, tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, củng cố nội lực tài chính; phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa vì cộng đồng; đồng thời tăng tốc chuyển đổi số và hiện đại hóa logistics để hình thành một bộ máy vận hành thông minh, hiệu quả.

Những giá trị nội tại ấy là bản lĩnh, con người, văn hóa và công nghệ sẽ được thể hiện rõ nét qua 2 công trình biểu tượng: Satra-Tax Plaza và khu thương mại Bình Điền giai đoạn 2. Một công trình sẽ là dấu ấn của sự tinh hoa, đẳng cấp và tôn vinh di sản giữa trung tâm thành phố; công trình còn lại là trụ cột của sức mạnh kinh tế, nơi hội tụ dòng chảy thương mại và bảo đảm an ninh lương thực.

Với vai trò là một trong những DN chủ lực của nền kinh tế thành phố, sự phát triển của SATRA gắn liền với quá trình tăng trưởng và nâng cao vị thế của TPHCM. Một SATRA đủ sức cạnh tranh quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tạo ra nhiều việc làm, đóng góp vào ngân sách và trở thành một đại sứ thương hiệu uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2030 là một cam kết mạnh mẽ, khẳng định SATRA sẽ tiếp tục là niềm tự hào của thành phố, vững bước trên hành trình hội nhập và vươn ra biển lớn.

MINH XUÂN