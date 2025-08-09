SATRA khẳng định vị thế bằng chuỗi chương trình kích cầu hiệu quả

Hệ thống bán lẻ SATRA triển khai chương trình “Khuyến mãi rực rỡ-Mua hết cỡ”. Ảnh: SATRA

Thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhất trong năm, khi sức mua phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là dịp mùa tựu trường – lễ hội mua sắm lớn thứ hai trong năm. Trong bối cảnh đó, chương trình “Shopping Season 2025” do UBND TPHCM phát động đã tạo ra cú hích lớn cho các doanh nghiệp phân phối. Nắm bắt thời điểm vàng, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) không chỉ triển khai chuỗi khuyến mãi quy mô lớn mà còn truyền tải rõ nét cam kết phát triển bền vững, khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực bán lẻ.

Ưu đãi “rực rỡ” – kích cầu thực chất, tri ân người tiêu dùng

Từ ngày 1 đến 12-8, hệ thống bán lẻ của SATRA đồng loạt triển khai chương trình “Khuyến mãi rực rỡ – Mua hết cỡ” với hàng ngàn sản phẩm ưu đãi sâu đến 60%, quà tặng thiết thực và các hoạt động chăm sóc khách hàng hấp dẫn. Đây là hoạt động trọng điểm kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty và hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung năm 2025.

Chương trình áp dụng tại toàn bộ hệ thống 4 siêu thị Satramart và gần 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trên địa bàn TPHCM. Hàng loạt nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, hàng chế biến sẵn, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thời trang… được đưa vào danh sách giảm giá mạnh.

Nổi bật là chương trình “Tươi ngon mỗi ngày” với các sản phẩm từ VISSAN, G-Kitchen, LeBoucher: nạc heo xay VISSAN chỉ 129.600 đồng/kg, ba rọi heo giá 180.200 đồng/kg (từ 1 đến 3-8); nạc đùi vai 133.600 đồng/kg, xương ống chỉ 90.800 đồng/kg, chân giò 96.000 đồng/kg (từ 8 đến 10-8). Nhóm rau củ quả của Hasfarm cũng giảm hơn 25% như dưa leo 14.000 đồng/gói, mướp hương 23.900 đồng/kg, xà lách Iceberg 28.900 đồng/kg.

Đối với nhóm thực phẩm đông lạnh và chế biến sẵn, chương trình “Dự trữ dễ dàng – Sẵn sàng bữa ăn” giảm đến 36% cho pizza Ristorante, xúc xích Ba Huân, chả giò, há cảo, giò lụa VISSAN, chả giò hải sản COFIDEC, kem H.Cream Oreo…

Song song, chương trình “Tiện ích cho cuộc sống” mở rộng ưu đãi đến nhóm gia dụng và chăm sóc cá nhân: máy sấy tóc Flyco, chảo Super Chef, thùng rác nhựa, nước giặt Chante, nước xả Downy, kem dưỡng da Olay… giảm đến 60%. Riêng nhóm thời trang và hàng tiêu dùng học đường có ưu đãi lên tới 63%, kèm nhiều hình thức “mua 1 tặng 1” hoặc “combo tiết kiệm”.

Khách hàng thành viên SATRA còn được hưởng thêm quyền lợi riêng từ ngày 1-8 đến 20-10 như đổi điểm lấy voucher mua sắm đến 1,5 triệu đồng, tặng quà cho hóa đơn từ 119.000 đồng, và mua hàng độc quyền với giá ưu đãi: nước tinh khiết Aquafina 4.000 đồng/chai, nước giặt Blue đậm đặc (3,5 lít) chỉ còn 124.000 đồng tặng kèm túi 2,1 lít, dầu gội Pantene 900ml giá chỉ 158.000 đồng…

“Chúng tôi không chỉ giảm giá mạnh mà còn mong muốn mang lại niềm vui mua sắm, tri ân khách hàng đã đồng hành cùng SATRA trong suốt ba thập niên qua. Đó cũng là động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng chuỗi bán lẻ trong tương lai”, đại diện SATRA chia sẻ.

Kết hợp tiêu dùng xanh – khẳng định trách nhiệm doanh nghiệp

Không dừng lại ở khuyến mãi truyền thống, chương trình năm nay của SATRA nổi bật ở việc lồng ghép các yếu tố trách nhiệm xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Thông qua các sản phẩm nhãn riêng Satra Eco, đơn vị khuyến khích người tiêu dùng hướng đến lựa chọn xanh: nước giặt hương hoa 3kg chỉ 95.000 đồng, nước rửa chén 3,8kg từ 57.000 đồng… Toàn bộ sản phẩm Satra Eco được sản xuất với tiêu chí an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, hạn chế hóa chất độc hại và có khả năng phân hủy sinh học.

“Tiêu dùng xanh là định hướng dài hạn, không chỉ trong quản trị sản phẩm mà còn trong tổ chức vận hành, truyền thông và thói quen mua sắm. SATRA muốn góp phần lan tỏa lối sống xanh đến từng hộ gia đình thành phố”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Chương trình cũng cho thấy sự chủ động của SATRA trong việc giữ vai trò dẫn dắt chuỗi phân phối – bán lẻ hiện đại, kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ phục vụ cộng đồng và năng lực cạnh tranh thị trường. Hệ thống điểm bán trải rộng khắp TPHCM, từ siêu thị Satramart Sài Gòn (quận 10 cũ), Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ), Củ Chi, Võ Văn Kiệt (quận 6 cũ) cho đến chuỗi cửa hàng Satrafoods, đã trở thành điểm đến mua sắm tin cậy của người tiêu dùng.

Với hướng đi rõ ràng, hành động cụ thể và tinh thần đổi mới, SATRA không chỉ kỷ niệm chặng đường 30 năm một cách ý nghĩa mà còn khẳng định vị thế thương hiệu bán lẻ gắn bó với người dân TPHCM – nơi không chỉ mua sắm tiện lợi mà còn lan tỏa giá trị sống xanh, bền vững và nhân văn.

Chương trình “Khuyến mãi rực rỡ – Mua hết cỡ” Chương trình năm nay không chỉ mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng nói chung, mà còn dành nhiều đặc quyền riêng cho khách hàng thành viên của SATRA. Từ ngày 1-8 đến 20-10-2025, khách hàng thân thiết có thể tích lũy và đổi điểm thưởng để nhận phiếu mua sắm với tổng giá trị lên đến 1,5 triệu đồng. Đặc biệt, vào các ngày 2-8, 3-8 và 10-8, những khách hàng có hóa đơn từ 119.000 đến 600.000 đồng còn được tặng thêm các phần quà thiết thực như nước giặt, nước tương, khăn giấy lụa hộp… góp phần tăng thêm trải nghiệm mua sắm đáng nhớ. Song song đó, nhiều ưu đãi giá đặc biệt được áp dụng riêng cho hội viên, như nước tinh khiết Aquafina (chai 355ml) chỉ còn 4.000 đồng, nước giặt xả Blue đậm đặc (túi 3,5 lít) giảm còn 124.000 đồng và tặng kèm túi 2,1 lít cùng loại. Với mỗi hóa đơn từ 99.000 đồng, khách hàng cũng có thể mua dầu gội Pantene (900ml) với giá 158.000 đồng hoặc nước xả Downy (3,5 lít) với giá 179.000 đồng. Thể lệ chương trình cùng thông tin chi tiết được cập nhật tại các điểm bán và trên tờ rơi phát tại hệ thống SATRA. Hiện nay, hệ thống bán lẻ của SATRA phủ khắp TPHCM với 4 siêu thị Satramart gồm: Siêu thị Sài Gòn tại 460 đường 3/2 (quận 10 cũ), Siêu thị Phạm Hùng tại C6/27 Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ), Siêu thị Củ Chi tại 1239 Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi cũ) và Siêu thị Võ Văn Kiệt tại 1466 đường Võ Văn Kiệt (quận 6 cũ). Ngoài ra, hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trên toàn thành phố tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người tiêu dùng, với thông tin được cập nhật thường xuyên tại website: www.satrafoods.com.vn; www.centremall.vn

MINH LAN