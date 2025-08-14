Khuyến mãi sâu nhóm hàng học tập: Tín hiệu tích cực cho tiêu dùng nội địa mùa tựu trường

Càng gần ngày khai giảng, thị trường hàng hóa phục vụ mùa tựu trường càng trở nên sôi động. Trong bối cảnh sức mua đang có dấu hiệu phục hồi nhưng người tiêu dùng vẫn dè dặt chi tiêu, việc các hệ thống bán lẻ như SatraMart chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi sâu, tập trung vào nhóm hàng học tập, đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho phụ huynh học sinh, những hoạt động này còn góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo đà tăng trưởng cho ngành bán lẻ trong quý III.

Giảm giá đến 54%, nhóm hàng học tập và đồ dùng sinh hoạt học đường lên ngôi

Triển khai từ ngày 15 đến 27-8-2025, chương trình khuyến mãi “Vui bước đến trường” tại hệ thống SatraMart đã tạo sức hút lớn khi tập trung ưu đãi trực tiếp vào những nhóm sản phẩm gắn liền với nhu cầu thiết thực của học sinh. Ghi nhận tại nhiều điểm bán, các mặt hàng như vở học sinh, hộp bút, bảng viết mini, bút viết, keo dán, hộp cơm nhựa, bình nước cá nhân hay balo học sinh đều được điều chỉnh mức giá giảm từ 30% đến 54%. Mức giá bán ra chỉ từ khoảng 6.000 đồng đến hơn 60.000 đồng tùy loại, phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình.

Không dừng lại ở các vật dụng học tập cơ bản, hệ thống còn mở rộng ưu đãi đến các sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của học sinh như đèn học LED, hộp cơm giữ nhiệt, tai nghe nhét tai, sữa tắm trẻ em, khẩu trang y tế. Việc thiết kế kệ hàng riêng cho mùa tựu trường, kèm theo thông tin khuyến mãi rõ ràng, góp phần giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các chương trình tích điểm đổi quà như tặng trứng gà, xúc xích hoặc nước suối cho hóa đơn từ 199.000 đồng, cũng góp phần tăng thêm giá trị cho người mua.

Trong chiến lược điều hành giá bán, nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của Satra như nước giặt, nước rửa tay, nước lau sàn, sữa tắm hay giấy vệ sinh cũng được tích cực đưa vào hệ thống khuyến mãi mùa tựu trường. Những sản phẩm này vốn đã có giá hợp lý so với mặt bằng chung, nay càng trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng khi được giảm giá từ 10% đến hơn 20% và tích hợp nhiều tiện ích sử dụng trong gia đình có con nhỏ.

Chương trình khuyến mãi “Vui bước đến trường” tại hệ thống SatraMart

Sức mua tăng mạnh, khách hàng đánh giá cao hiệu quả khuyến mãi thiết thực

Sự phản hồi tích cực từ người tiêu dùng chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả của chương trình. Tại siêu thị SatraMart Phạm Hùng, chị Trần Thị Diễm – một phụ huynh có con học lớp 2 – cho biết chị rất hài lòng vì năm nay đồ dùng học tập phong phú và giá cả phải chăng. Chỉ với khoảng 500.000 đồng, chị đã có thể mua đủ tập, bút, balo, hộp cơm và bình nước cho hai bé. Không chỉ tiết kiệm được chi phí, chị còn đánh giá cao việc siêu thị bố trí khu vực trưng bày hàng hóa theo từng nhóm rõ ràng, giúp mua sắm thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Từ phía nhà bán lẻ, đại diện hệ thống SatraMart cho biết trong tuần đầu khuyến mãi, sức mua các mặt hàng phục vụ học đường đã tăng từ 30% đến 40% so với thời điểm trước đó. Tín hiệu này cho thấy các chương trình giảm giá đã đánh trúng nhu cầu thực tế của người dân trong giai đoạn chuẩn bị năm học mới, đồng thời phản ánh niềm tin tiêu dùng đang dần được khôi phục. Doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ở các ngành hàng liên quan như quần áo học sinh, sữa tươi, bánh ăn nhẹ, nước ép và khẩu trang y tế.

Theo các chuyên gia bán lẻ, trong điều kiện thu nhập của người dân còn chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô, việc doanh nghiệp tổ chức khuyến mãi tập trung theo mùa vụ – đặc biệt là mùa tựu trường – không chỉ tạo lợi ích ngắn hạn về doanh số, mà còn góp phần giữ chân người tiêu dùng, gia tăng tính gắn kết với thương hiệu. Khi chiến lược giá đi kèm với sự tiện lợi trong phục vụ và độ tin cậy về chất lượng sản phẩm, niềm tin người tiêu dùng sẽ được củng cố, tạo dư địa phát triển dài hạn cho hệ thống phân phối nội địa.

Chương trình khuyến mãi sâu các mặt hàng học tập và đồ dùng sinh hoạt cho học sinh không chỉ giúp phụ huynh tiết kiệm đáng kể trong mùa tựu trường, mà còn thể hiện vai trò chủ động của nhà bán lẻ hiện đại trong việc thúc đẩy tiêu dùng xã hội. Việc lựa chọn đúng nhóm hàng, tổ chức triển khai hiệu quả và lắng nghe phản hồi người mua là những yếu tố cốt lõi giúp thị trường bán lẻ phục hồi nhanh và bền vững trong những tháng cuối năm.

MINH LAN