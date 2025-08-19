Chương trình khuyến mãi “Bộ đôi siêu hời – Mua 2 tính tiền 1”

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của VISSAN, từ nay đến hết ngày 31-8-2025, VISSAN triển khai ưu đãi “Mua 2 – Tính tiền 1” cho các sản phẩm thiết yếu.

Các sản phẩm thiết yếu ưu đãi cụ thể như Giò bì ớt xiêm – kết hợp vị cay nhẹ hài hòa cùng hương thơm đặc trưng, thích hợp cho bữa ăn gia đình hoặc tiệc nhẹ; Hạt nêm Chuẩn vị thịt – nêm nếm đậm đà, tiện dụng, giúp món ăn thêm trọn vị; Nước xương hầm – cô đặc từ xương tươi, giàu dưỡng chất, tiết kiệm thời gian chế biến.

Khách hàng chỉ cần mua 2 sản phẩm cùng loại sẽ được tính giá duy nhất cho 1 sản phẩm. Chương trình áp dụng tại hệ thống cửa hàng GTSP VISSAN khu vực TPHCM, với số lượng quà tặng có hạn.

Chương trình khuyến mãi tháng 8 tại cửa hàng VISSAN

Từ ngày 12-8 đến 26-8-2025, VISSAN mang đến ưu đãi giảm giá đến 15% cho nhiều dòng sản phẩm chế biến, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng: Xúc xích tiệt trùng – đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hương vị phù hợp với cả trẻ em và người lớn; Chế biến khô: Chả giò ăn liền giòn rụm, da heo giòn tan, chà bông thơm lừng; Giò các loại – mềm mịn, chuẩn vị truyền thống, phù hợp dịp lễ hoặc bữa ăn gia đình; Thịt nguội và sản phẩm đông lạnh – giải pháp chế biến nhanh chóng, tiện lợi.

Đây là chương trình định kỳ nhằm kích cầu mua sắm, đồng thời giới thiệu sự đa dạng và chất lượng của sản phẩm chế biến VISSAN đến nhóm khách hàng mới.

Ngoài ra VISSAN còn tổ chức buổi Livestream độc quyền “VISSAN x Sendo Farm” dự kiến diễn ra từ ngày 20-8-2025 (từ 10giờ 30 đến 12giờ 30). Buổi Livestream giới thiệu thịt tươi sống VISSAN – được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu đến khâu chế biến, truy xuất nguồn gốc rõ ràng qua QR code, đảm bảo an toàn và tươi ngon; Quảng bá thực phẩm chế biến ưa chuộng – Xúc xích tiệt trùng, Hạt nêm VISSAN, Lạp xưởng… với nhiều cách chế biến sáng tạo; Ra mắt sản phẩm mới – Giò bì ớt xiêm và Hotdog WOW! với hương vị trẻ trung, phù hợp giới trẻ và gia đình; Livestream được tổ chức độc quyền trên nền tảng Sendo Farm, nhằm tạo ra trải nghiệm mua sắm trực tuyến mới: khách hàng vừa tìm hiểu sản phẩm, vừa đặt hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG