Siêu thị Sài Gòn tung ưu đãi lớn, tiếp sức kích cầu tiêu dùng TPHCM Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Satramart – Siêu thị Sài Gòn, thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), triển khai chương trình “Khuyến mãi rực rỡ – Mua hết cỡ” từ nay đến tháng 10-2025.

Chương trình áp dụng ưu đãi sâu đến 60% cho hàng ngàn sản phẩm, kèm quà tặng thiết thực và nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng, vừa kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty, vừa hòa nhịp với Tháng khuyến mại tập trung 2025 của thành phố.

Theo đại diện SATRA, đây không chỉ là sự kiện tri ân khách hàng, mà còn là một mắt xích trong chiến lược thương mại hướng tới duy trì sức mua, kích hoạt dòng chảy hàng hóa và gia tăng thị phần hàng Việt chất lượng cao tại các hệ thống bán lẻ hiện đại. “Chúng tôi mong muốn tạo thêm giá trị thực cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ sản phẩm, qua đó đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố”, vị này nhấn mạnh.

Từ ngày 11-8 đến 6-10-2025, vào mỗi thứ Hai, khách hàng thành viên mua sắm với hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận quà tặng là 1 túi nước rửa chén Sunlight Chanh 750g. Song song, từ 6-8 đến 10-10-2025, các ngày thứ Tư, Năm và Sáu sẽ diễn ra chương trình “Sum họp Gia đình” – tặng 1 túi đường tinh luyện Satra 1kg hoặc đường trắng Nasu 1kg cho hóa đơn từ 500.000 đồng, trong đó có ít nhất 30.000 đồng thuộc nhóm hàng tươi sống, thời trang hoặc gia dụng.

Các sản phẩm quà tặng đều thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, dễ sử dụng và có tần suất mua cao, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả một số mặt hàng có xu hướng biến động. Chương trình được thiết kế với nguyên tắc rõ ràng, không cộng dồn hóa đơn và số lượng quà tặng giới hạn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vị thế là một trong những đơn vị bán lẻ chủ lực của TPHCM, SATRA đang kết hợp các chương trình ưu đãi tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại để tạo thành mạng lưới kích cầu đồng bộ. Đây được xem là bước đi chiến lược, vừa củng cố năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa góp phần thúc đẩy tiêu dùng – yếu tố quan trọng giữ nhịp tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn nửa cuối năm 2025.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG